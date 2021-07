Aktivisti z OZ Náš Prešov vyzývajú na začiatok prípravy výstavby privádzača Grófske

Aktivisti z občianskeho združenia Náš Prešov vyzvali mesto Prešov, aby začalo s prípravami výstavby privádzača Grófske z rýchlostnej cesty R4. Podľa informácií združenia totiž výstavba privádzača, ktorý by mal spojiť mestskú časť Nižná Šebastová s obchvatmi mesta a pomôcť tak s dopravou vo východnej časti Prešova, nie je v pláne Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ani ministerstva dopravy.

Uviedli to na štvrtkovom brífingu v Prešove predstavitelia združenia. Mesto reaguje, že čaká na stanovisko ministra, ktorý prisľúbil prehodnotenie požiadavky na jeho výstavbu.

Snahou združenia je, aby sa druhá etapa severného obchvatu mesta Prešov R4 a privádzača Grófske dokončili spoločne, na čo je ale potrebné čo najskôr začať s prípravou projektovej dokumentácie. Ako informoval člen OZ Náš Prešov Ján Benko, na základe infozákona však združenie zistilo, že privádzač Grófske aktuálne nie je vôbec v pláne výstavby a ministerstvo dopravy nezadalo NDS príkaz na prípravu podkladov pre výstavbu.

Privádzač by mal znížiť emisie

„V Masterplane, na ktorý sa odvoláva aj NDS, sa hovorí o tom ako privádzač zníži emisie, záťaž na životné prostredie, na zdravie obyvateľov, nehovoriac o pomoci pre obyvateľov mesta Prešov, odklonenie nákladnej dopravy z centra, pretože akonáhle sa privádzač nepostaví, naďalej bude celá nákladná doprava do mesta Prešov jazdiť cez terajšie cesty,“ vysvetlil Benko zmysel výstavby dvojkilometrového úseku, ktorého začiatok je plánovaný v križovatke Fintice a vyústiť by mal za mestskou časťou Nižná Šebastová kruhovým objazdom.

V prípade, že sa privádzač stavať nebude, sa severný obchvat Prešova skončí až medzi obcami Kapušany a Lada. Stavba privádzača Grófske, s predpokladaným nákladom 14 až 15 miliónov eur, by preto podľa ďalšieho člena združenia Jána Fecka pomohla tiež prepojeniu mestských častí a sídlisk. „Privádzač má aj úlohu napojenia priemyselnej zóny, ktorá je v územnom pláne mesta Prešov,“ dodal Fecko.

Podľa vyjadrenia primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej privádzač Grófske vypadol z plánov výstavby už pri začiatku prvej etapy výstavby severného obchvatu pre neodporúčacie stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze.

Primátorka verí slovu Doležala

Cena výstavby vo výške približne 15 miliónov eur by ale podľa primátorky nemala rozhodnúť o nepostavení pre mesto dôležitého privádzača.

„Ja som túto tému opakovane otvárala na stretnutiach s pánom ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom, ale aj s pánom štátnym tajomníkom Jaroslavom Kmeťom. O tejto téme s nimi komunikuje aj druhý zástupca primátorky Pavol Neupauer,“ uviedla Turčanová. Ako dodala, zatiaľ nemajú spätnú väzbu, že by sa to nepodarilo.

„Posledná informácia od pána ministra mne osobne bol prísľub, že dá všetko ešte raz preveriť a ak bude rozhodnuté, že ide o opodstatnenú požiadavku, tak, ako tvrdíme my Prešovčania, bude to dopracované v ďalšej etape a urobí sa to dodatočne. Nechcel totiž kvôli tomu zastavovať prípravu verejného obstarávania pre druhú etapu,“ uviedla Turčanová s dodatkom, že zatiaľ nemá dôvod spochybňovať slová ministra a čaká na jeho stanovisko.