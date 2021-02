Aktivisti žiadajú urýchliť výstavbu obchvatu Prešova a R4, pre štát to podľa nich nie je priorita

Viac ako 2 300 ľudí zatiaľ prostredníctvom elektronickej formy podpísalo petíciu za urýchlenie výstavby 2. etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova a následne jej pokračovanie až ku hranici s Poľskom.

Ako uviedol predseda občianskeho združenia Náš Prešov René Polačok, ďalšie podpisy začínajú prichádzať aj z obcí, ktoré sa do ich zbierania zapojili. „Doteraz to je celkovo odhadom zhruba na úrovni tritisíc podpisov,“ skonštatoval Polačok. Podpisy chceli pôvodne zbierať do konca februára, v petícii ale ešte budú pokračovať.

Sľúbená dostavba obchvatu Prešova

Občianske združenie už dostalo aj odpovede na svoje listy, ktorými sa s požiadavkami obrátili na prezidentku Zuzanu Čaputovú, predsedu vlády Igora Matoviča aj ministra dopravy Andreja Doležala. Kým z úradov prezidentky a vlády dostali podľa Polačoka zdvorilostné odpovede, ministerstvo dopravy sa vyjadrilo k aktuálnym procesom.

Podľa aktivistov z nich vyplýva aj to, že R4 sa pre rezort nejaví ako priorita. „Z listu sme sa teraz dozvedeli, že ešte stále nie sú majetkovoprávne vyriešené pozemky, čo je dosť smutná vec, keďže predchádzajúci minister sľúbil dostavbu celého obchvatu Prešova. Nakoniec bola spustená 1. etapa a my zisťujeme po ďalších dvoch rokoch, že ešte stále ministerstvo, respektíve Národná diaľničná spoločnosť, nedokázali ukončiť majetkovoprávne konanie,“ upozornil člen združenia Ján Benko.

Aktivisti upozornili aj na ďalšie dva úseky, ktoré mali byť v rámci štúdie realizovateľnosti z roku 2017 dobudované do roku 2020. „Máme február 2021 a ani jeden z nich nie že nebol zrealizovaný, nebol dokonca ani pustený na verejné obstarávanie. Prvým úsekom je úsek Kapušany – Lipníky. Druhým je intravilán mesta Giraltovce. Aj daná štúdia uvádza, že viac ako 40 percent dopravy na Poľsko je nákladná doprava, ktorá prechádza cez intravilán obcí,“ zdôraznil Benko. Navyše upozornil, že štúdia má stanovený nesprávny koeficient a intenzita dopravy v danom regióne je ešte väčšia, ako sa predpokladalo.

Odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska

Členovia OZ Náš Prešov zároveň vyzvali vládu, aby začala intenzívnejšie komunikovať s Európskou komisiou na zaradení R4 ako súčasti Via Carpatia do transeurópskeho dopravného koridoru. Z tohto dôvodu sa podľa nich nemôžu čerpať peniaze ani z iných európskych zdrojov. „Boli by sme radi, ak by súčasná vláda začala rokovanie aj so svojimi partnermi v rámci V4, aby dostala túto cestu do tohto koridora, aby sme mohli efektívne a cielene využívať financie aj na výstavbu tejto cesty,“ uviedol Benko.

Dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1 považuje za kľúčovú pre odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska od tranzitnej dopravy a všestranný rozvoj aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). Podporu výstavbe i apel na štát vyjadrili na minulotýždňovom rokovaní krajskí poslanci uznesením, ktorým chcú akcelerovať rozhodnutia kompetentných ministerstiev. K výzve OZ Náš Prešov sa pridalo aj mesto Prešov. Jeho primátorka Andrea Turčanová tento týždeň na sociálnej sieti avizovala, že ju minister dopravy na online rokovaní ubezpečil, že príprava súťaže na zhotoviteľa 2. etapy severného obchvatu R4 Prešov je vo finálnej fáze a spustiť sa má v priebehu marca. „Ide o významný krok nielen z pohľadu odľahčenia dopravnej situácie v našom meste, ale aj regiónu ako takého. Budovanie ciest je dôležitým predpokladom pre prílev investícií, rozvoj hospodárstva a cestovného ruchu,“ zdôraznila Turčanová.

Verejné obstarávanie v najbližších týždňoch

Ako v reakcii uviedol hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf, druhá etapa R4 je pripravená na verejné obstarávanie, ktoré bude spustené v najbližších týždňoch. „To, či sa bude táto téma politikmi zneužívať na predvolebnú kampaň alebo umelo vytvárať verejný nátlak prostredníctvom petícií, nikdy nebude mať žiaden vplyv na urýchlenie celého procesu. Chceme a musíme len poctivo a kvalitne pripraviť verejné obstarávanie tak, aby to na konci dňa nespôsobilo oveľa väčšie zdržania,“ uviedol Rudolf.

Ako avizovalo OZ Náš Prešov, v stredu 3. marca organizuje spoločné stretnutie zástupcov PSK a mesta Prešov, kde chce prerokovať spoločné kroky k urýchleniu výstavby R4. V čase, ak to pandemická situácia dovolí, nevylučujú aktivisti ani protestnú akciu.