AllRail má výhrady k tendru na dopravcu na trati Žilina - Rajec, ponuku predložila len ZSSK

Aliancia nových európskych železničných spoločností (AllRail) má opäť výhrady k tendru na výber vlakového osobného dopravcu na železničnej trati Žilina – Rajec. Nepozdáva sa jej, že v súťaži napokon ostala len štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), ktorá v súčasnosti prevádzkuje vlaky na tejto trase a ako jediná predložila ponuku. Aliancia o tom informovala vo štvrtok agentúru SITA v tlačovej správe.

Čestná súťaž

„Slovensko je trpkým príkladom toho, ako niektoré členské krajiny EÚ vidia svoju rolu pri otváraní trhu, totiž prideliť čo najviac štátnemu prevádzkovateľovi,“ povedal generálny tajomník AllRail Nick Brooks. Ako podotkol, správanie sa sekcie železničnej dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby SR v súvislosti s týmto tendrom vážne spochybňuje celý proces otvárania trhu železničnej prepravy.

„Teraz sa musia urobiť kroky, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých budúcich tendroch na Slovensku bude čestná súťaž,“ upozornil Brooks. Výsledok bol podľa aliancie predvídateľný, hoci formálnu prihlášku podal ešte jeden záujemca, ale nemohol predložiť všetku dokumentáciu v takom krátkom čase. Ďalší záujemca sa podľa organizácie musel vzdať, pretože nemohol pripraviť dopravné prostriedky a prevádzku načas.

Ministerstvo dopravy zatiaľ oficiálne neoznámilo výsledok súťaže na výber vlakového dopravcu na trati Žilina – Rajec. Do súťaže sa pôvodne prihlásili spoločnosti ZSSK, Arriva a LeoExpress, pričom rezort po vyhodnotení splnenia podmienok účasti vyzval k predloženiu ponuky prvé dve spoločnosti.

Ponuku napokon podala iba ZSSK, Arriva ponuku nepredložila s tým, že sa chce sústrediť na inú trvajúcu súťaž na dopravcu na železničnej trati Bratislava – Komárno (prihlásilo sa v nej päť uchádzačov).

Kritika podmienok

„Vyhodnotenie súťaže na trať Žilina – Rajec je v súčasnosti vo finálnej fáze. Výsledok bude známy po podpise zápisnice,“ uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA. Nevyjadrilo sa k tomu, že v súťaži zostala iba ZSSK. „Počiatočný dopravný výkon bude na úrovni súčasného rozsahu a možný rast výkonov bude závisieť od dopytu cestujúcej verejnosti,“ poznamenalo ministerstvo k prevádzke na spomínanej trati v budúcom roku.

ZSSK sa k tendru nechcela vyjadriť. „Keďže vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odporúčame obrátiť sa priamo na ministerstvo, ktoré súťaž vyhlasovalo a vyhodnotí,“ odvetil pre agentúru SITA hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Aliancia už v auguste tohto roka po vyhlásení súťaže na dopravcu na trati Žilina – Rajec kritizovala podmienky, najmä v spojitosti s veľmi krátkym časovým harmonogramom. Rezort dopravy ako vyhlasovateľ tendra vtedy uviedol, že vybraný dopravca má začať prevádzkovať osobnú vlakovú dopravu na spomínanej trase už od 1. februára 2020.

Iní záujemcovia podľa organizácie nielen že potrebovali čas na prípravu ponuky, ale v prípade, že by niekto z nich uspel, potreboval by dostatočný čas na prípravu vlakov a výber zamestnancov. Aliancia pripomenula stanovisko Európskej komisie, že tam, kde sú tendre na subvencovanie verejnej železničnej služby, to vedie k úsporám pre daňových poplatníkov v rozsahu 20 až 30 % a tiež k lepšej kvalite vlakov.