American Airlines odkladá návrat strojov Boeing 737 Max na oblohu, ale niektoré lety nezruší

Americká letecká spoločnosť American Airlines odkladá očakávaný návrat lietadiel Boeing 737 Max na oblohu. Prepravca síce „naďalej verí„, že prichádzajúca aktualizácia softvéru a výcvik pilotov budú znamenať opätovnú certifikáciu lietadla v tomto roku, ale harmonogram letov, ktorý nepočíta s prevádzkou strojov Max, predlžuje do 3. decembra.

Spoločnosť American Airlines uviedla, že to pre ňu znamená zníženie počtu letov o približne 140 denne. Nie všetky lety, ktoré sa mali uskutočniť so strojmi Max, sa však rušia, keďže firma na niektoré z nich použije iné lietadlá.

Letecký prepravca United Airlines predtým oznámil, že plánovaný návrat strojov Max 737 do harmonogramu svojich letov odsúva o ďalších šesť týždňov, a to do 19. decembra. Prevádzka stroja 737 Max je pozastavená od marca po dvoch nehodách, pri ktorých dohromady zahynulo 346 ľudí.