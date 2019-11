Aplikácia upozorní na nové pravidlá parkovania v Petržalke, umožní aj registráciu do systému

Obyvatelia bratislavskej mestskej časti Petržalka sa môžu zaregistrovať do pilotného parkovacia systému aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pomocou aplikácie môžu parkovať v Petržalke aj ľudia bez trvalého pobytu v tejto mestskej časti, a taktiež umožňuje registrovať ďalšie autá. Aplikácia sa volá „Urbi – Parkovanie Petržalka“ a dá sa zadarmo stiahnuť v aplikačnom obchode Apple Store aj v Google Play, takže je dostupná pre telefóny s operačným systémom iOS aj Android. Zaregistrovaní Petržalčania túto mobilnú aplikáciu používať nemusia. Informovala o tom hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Parkovanie zadarmo

Mestská časť informuje, že každý, kto si stiahne do svojho mobilu túto aplikáciu a zadá niekoľko základných údajov, nebude musieť do 10. novembra platiť za parkovanie. To isté má platiť aj pre Petržalčanov, ktorí síce ešte neprešli riadnym registračným procesom, ale odoslali cez webové rozhranie svoju žiadosť.

„Do 10. novembra budeme v spustenom systéme najmä upozorňovať na nové pravidlá a možnosti. Chceme ľuďom umožniť, aby sa zoznámili s parkovacou aplikáciou, ako aj novými pravidlami. Preto všetkým Petržalčanom, ktorí aspoň odoslali registračný formulár, ako aj všetkým Nepetržalčanom, ktorí majú nainštalovanú aplikáciu umožníme 10 dní parkovať cez deň aj v noci zadarmo,“ dodal Hrčka.

Evidenčné číslo skontrolujú v systéme

Samotný systém má fungovať tak, že zamestnanci miestneho úradu aj miestni policajti budú mať k dispozícii aplikáciu, pomocou ktorej okamžite skontrolujú, či je evidenčné číslo vozidla zaregistrované v systéme. V prípade, že číslo nenájdu, môžu miestni policajti na auto nasadiť tzv. papuču a priestupcovi vyrubiť pokutu.

Petržalský pilotný parkovací systém schválili prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia petržalskí poslanci 9. septembra na mimoriadnom zastupiteľstve. Začal platiť 1. novembra a jeho zmyslom je uprednostňovanie rezidentov s trvalým pobytom v Petržalke pri parkovaní v mestskej časti. Petržalka spustila 1. októbra elektronickú registráciu do pilotného parkovacieho systému. Po registrácii bude môcť Petržalčan v prvej fáze prednostne parkovať na všetkých parkoviskách v mestskej časti, a to 24 hodín denne, sedem dní v týždni.