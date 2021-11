Arriva obmedzuje spoje v okolí Hlohovca a Piešťan, zamestnanci sú v karanténe

Autobusový dopravca Arriva Trnava obmedzuje od pondelka 29. novembra vybrané spoje na deviatich linkách v okolí Hlohovca a Piešťan. Dôvodom je podľa odboru komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja zvýšený počet zamestnancov s ochorením COVID-19 a zamestnancov v karanténe.

Pozastavené vybrané spoje

Až do odvolania bude preto pozastavených niekoľko spojov v oblasti Hlohovca na linkách Leopoldov – Hlohovec a Hlohovec – Leopoldov, Hlohovec – Šúrovce a Šúrovce – Hlohovec a Trnava – Hlohovec.

Pozastavené budú aj niektoré spoje v oblasti Piešťan, konkrétne pôjde o vybrané spoje z Piešťan do Modrovej, do Krajného, do Dechtíc, ďalej z Vrbového do Chtelnice a z Chtelnice do Vrbového a do Piešťan. Na linke Piešťany – Beckov – Trenčín budú dočasne zrušené všetky spoje.

Predajné miesta sú zatvorené

Spoločnosť Arriva Trnava informovala, že na základe opatrení prijatých vládou sú predajné miesta vo všetkých štyroch strediskách dopravcu Arriva Trnava v Hlohovci, Piešťanoch, Senici a Trnave už od piatka 26. novembra zatvorené. Cestujúci majú možnosť využiť e-shop.

Spoločnosť Arriva Trnava zabezpečuje na základe zmluvy s Trnavským samosprávnym krajom prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany a Senica.