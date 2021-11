Arriva situáciu nezvláda, Droba predstavil tri scenáre ďalšieho možného postupu

Nový dopravca v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) Arriva zatiaľ situáciu s prímestskou dopravou nezvláda. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda BSK Juraj Droba, ktorý zároveň predstavil tri scenáre ďalšieho možného postupu.

„Obslužnosť kraja je momentálne približne na 65 percentách, prišlo teda zhruba k štvorpercentnému zlepšeniu, žiadal som však citeľnejšie zlepšenie,“ poznamenal Droba na margo ultimáta, ktoré dostal dopravca do konca minulého týždňa.

Prvá a druhá alternatíva

Prvou alternatívou, ktorá prichádza podľa BSK do úvahy na vyriešenie situácie je pokrytie výpadku spojov prostredníctvom subdodávok. „Požiadal som Arrivu, aby vyriešila výpadky prostredníctvom subdodávok, rokovania stále prebiehajú,“ uviedol Droba.

Druhou alternatívou v prípade, že sa dopravcovi nepodarí pokryť výpadok spojov prostredníctvom subdodávok, je zachovanie súčasného režimu a postupného náboru vodičov, ktorí každým dňom pribúdajú. Tento proces podľa Drobu môže trvať niekoľko týždňov, počas ktorých bude BSK dopravcovi účtovať sankcie, a to až do dosiahnutia 90-percentnej obslužnosti.

Možné vypovedanie zmluvy

Tretím scenárom je vypovedanie zmluvy s Arrivou. To je však podľa Drobu nereálne, nakoľko v tomto prípade by kraj musel vypísať novú súťaž priamym rokovacím konaním a pre kraj by to znamenalo šesťtýždňový až dvojmesačný výpadok prímestskej dopravy.

„Pokuty sme predbežne vyčíslili na státisíce eur a budú pribúdať, pokiaľ sa nedosiahne 90-percentná obslužnosť,“ uviedol Droba. Ako dodal, sankcie budú slúžiť obyvateľom kraja a majú mať represívny, nie likvidačný charakter.

Aktuálne premávajú mikrobusy

Arriva má aktuálne zazmluvnených 55 nových vodičov, čo BSK vníma ako posun. Tiež akceptuje obmedzenia zamestnancov z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. „Pre mňa je však nemysliteľné, aby dopravca večer napísal, či na druhý deň konkrétny spoj pôjde, alebo nie,“ ohradil sa Droba.

Kraj žiadal od dopravcu, aby zabezpečili alternatívne formy dopravy v okresoch, ktoré sú zasiahnuté najväčším výpadkom spojov. Túto funkciu aktuálne plnia mikrobusy, ktorá jazdia v okresoch Senec a Pezinok. Mnohí starostovia tiež na vlastné náklady zabezpečili autobusy, ktoré vykrývali výpadky počas ranných špičiek, kraj im prisľúbil kompenzáciu.