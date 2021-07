ARRIVA Trnava nakúpila autobusy bez klimatizácie, pripustila jej dodatočné doplnenie

Autobusy mestskej hromadnej dopravy v Trnave by napokon mohli byť vybavené klimatizáciou, ktorú by do nich nainštalovali dodatočne.

Pripúšťa to vedenie radnice po tom, ako verejnosť kritizovala dodanie nových autobusov bez klimatizácie. Konečné rozhodnutie padne po otestovaní autobusu s klimatizáciou a bez nej.

Cieľom je spokojnosť občanov

„Samozrejme, že naším cieľom je spokojnosť občanov a komfort cestujúcich, preto v praxi otestujeme autobus s klimatizáciou a bez nej a po vyhodnotení všetkých faktov aj finančnom vyčíslení opäť zvážime, čo klimatizáciou do mestskej autobusovej dopravy doplníme,“ povedal vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Trnave Maroš Škoda.

Spoločnosť ARRIVA Trnava kúpila pre mestskú dopravu v Trnave 17 nových autobusov, ktoré majú klimatizovanú len kabínu vodiča. Dodané boli začiatkom júla, kedy sa teploty v meste vyšplhali vysoko nad 30 stupňov Celzia.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Nemca nebolo vybavenie priestorov pre cestujúcich klimatizáciou medzi požiadavkami mesta, na druhej strane by podľa neho v prípade častých zastávok a otvárania všetkých dverí bola otázna jej účinnosť.

Klimatizáciu odmietalo aj mesto

Mesto Trnava pôvodne vybavenie autobusov klimatizačnými jednotkami jednoznačne odmietalo. „Klimatizácia v mestskej autobusovej doprave v Trnave by bola neefektívna, pretože zastávky sú jednak veľmi blízko, autobus teda zastavuje každých pár minút, a zároveň na nich otvára všetky dvere, ochladený vzduch by preto hneď unikal,“ uviedla hovorkyňa radnice Veronika Majtánová začiatkom júla, po nasadení nových autobusov na linky mestskej hromadnej dopravy.

Spoločnosť ARRIVA Trnava zvíťazila vo verejnom obstarávaní a získala zákazku na služby mestskej hromadnej dopravy v Trnave na desať rokov. Zmluva nadobudla účinnosť 1. júla tohto roku. V zmluve s mestom sa zaviazala kúpiť do Trnavy 34 nových autobusov, polovicu z nich už dodala, ďalších 17 dodá v roku 2026.