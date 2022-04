Autá v zápche vypúšťajú o 60 percent viac oxidov dusíka, cestná doprava je pre ovzdušie horšia než priemysel

Autá v dopravnej zápche vypúšťajú do ovzdušia o 60 percent viac oxidov dusíka než v plynulej premávke. Zároveň vypúšťajú o 30 percent viac jemných prachových častíc.

Ak by 1 percento vodičov využívalo verejnú dopravu, celková doprava by sa zrýchlila o 18 percent.

Projekt Life IP preto apeluje na uprednostnenie cyklistiky pred osobnou automobilovou dopravou, ktorá prispieva k lepšej kvalite ovzdušia. Informuje o tom Projekt Life IP – Zlepšenie kvality ovzdušia na webovej stránke.

Doprava produkuje aj ďalšie látky

Najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia oxidmi uhlíka je v Európskej únii a na Slovensku cestná doprava, a to na úrovni 44 percent. Prevyšuje tak energetiku, priemysel či vykurovanie domácností.

Doprava však produkuje aj ďalšie znečisťujúce látky, ako prachové častice, oxid uhoľnatý či ťažké kovy.

„Dlhodobé vystavenie emisiám spomínaných látok, ako aj ich krátkodobé vysoké koncentrácie, môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie je znečistenie ovzdušia jedným z najväčších environmentálnych rizík pre ľudské zdravie v Európe. Vzhľadom na to, že doprava je jedným z hlavných zdrojov tohto znečistenia, dodržiavaním jednoduchých pravidiel môžeme prispieť k lepšej kvalite ovzdušia v našich mestách a obciach, a tým aj k zdravšiemu prostrediu pre nás všetkých,“ informuje projekt.

Jazda autom okrem splodín zo spaľovacích motorov zodpovedá aj za nevýfukové emisie tuhých znečisťujúcich látok.

Problém je vo váhe elektrických áut

Ak by sa v budúcnosti zvýšil počet elektrických áut o 4 percentá, celkové nevýfukové emisie by podľa projektu narástli o 53,5 percenta.

Pri dvojnásobnom náraste počtu elektrických áut o 8 percent do roku 2030 by efekt zníženia celkových tuhých znečisťujúcich látok bol zanedbateľný a bilancia by sa pohybovala na úrovni 52,4 percenta.

Dôvodom tohto výsledku je váha elektrických áut oproti konvenčným vozidlám, ktorá je spôsobená ťažkými akumulátormi.

Zvýšená váha automobilu totiž spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie pneumatík, brzdového obloženia a povrchu vozovky, a tým k produkcii nevýfukových emisií.

Pri ťažších autách je rozdiel menší

Ľahšie elektrické autá s dojazdom do 160 kilometrov vypúšťajú o 18 až 19 percent menej prachových častíc než konvenčné autá a o 11 až 13 percent menej jemných prachových častíc.

Pri ťažších elektrických autách s dojazdom väčším ako 480 kilometrov je rozdiel v emisiách oproti konvenčným dopravným prostriedkom ešte menší.