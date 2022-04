Autobusová doprava dlhodobo bojuje s nedostatkom vodičov, nová legislatíva by mohla tento trend zvrátiť

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) víta rozhodnutie vlády upraviť vek vodičov autobusov na 21 rokov. Slovenská legislatíva sa tak podľa neho zosúlaďuje s právom Európske únie.

Ako v stredu informovala profesijná organizácia v autobusovej doprave, budúci vodič autobusu musí okrem získania vodičského preukazu najprv absolvovať kurz kvalifikácie profesionálneho vodiča.

Nedostatok profesionálnych vodičov

„Prímestská autobusová doprava trpí dlhodobým nedostatkom profesionálnych vodičov a problémy sa na ďalej zhoršujú,“ uviedol prezident ZAD Peter Sádovský s tým, že v celom sektore chýba tisíc vodičov. Priemerný vek profesionálnych vodičov je nad 52 rokov, štvrtina vodičov je v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku a len päť percent vodičov má vek do 30 rokov.

„Úprava veku profesionálnych vodičov autobusov je preto jedným z riešení, ktoré prispejú k väčšiemu záujmu o povolanie vodiča. ZAD víta rozhodnutie vlády, sme radi, že sme našli pre naše snahy o riešenie nedostatku vodičov u štátnych predstaviteľov pochopenie,“ poznamenal Sádovský.

Autobusoví dopravcovia sa podľa neho hlásia k výchove nových vodičov a budú sa na nej spolu so vzdelávacími inštitúciami podieľať.

Masívne výpadky spojov

„Obyvatelia si pamätajú výpadky spojov v rôznych regiónoch Slovenska a tento problém treba eliminovať. Pokiaľ by sa tento problém neriešil, v budúcnosti nás čakajú zásadné výpadky dopravy v oveľa väčšej miere a ohrozenie dochádzky do práce alebo do škôl,“ upozornil prezident ZAD. Pripomenul, že podobne zlá je situácia v železničnej doprave, kde chýba množstvo rušňovodičov.

Od polovice júla tohto roku budú môcť vodičské oprávnenie skupiny C a CE (vozidlá určené na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony) záujemcovia získať vo veku 18 rokov a vodičské oprávnenie skupiny D a DE (vozidlá určené na prepravu viac ako osem osôb okrem vodiča) vo veku 21 rokov.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý na návrh rezortu vnútra v stredu odobrila vláda. Momentálne je pre získanie vodičského preukazu na nákladné motorové vozidlá potrebný vek 21 rokov a pre autobusy 24 rokov.