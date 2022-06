Autobusová linka z Bratislavy do Hainburgu opäť ožije, do projektu sa zapojilo hlavné mesto aj Dolné Rakúsko

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravuje obnovenie autobusovej linky z Bratislavy do Hainburgu. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, linka by mala byť spustená v septembri. Do projektu sú zapojení aj ďalší partneri – Hlavné mesto SR Bratislava aj Dolné Rakúsko.

Linku zrušili z ekonomických dôvodov

Autobusová linka do Hainburgu premávala do 14. novembra 2021 ako komerčná linka, predchádzajúci dopravca ju však z ekonomických dôvodov zrušil.

„Obnovená môže byť vďaka zmluve s novým dopravcom Arriva Mobility Solutions. Tá totiž umožňuje BSK objednávať prímestskú autobusovú dopravu aj v takzvanom záujmovom území kraja, čiže aj za hranicami kraja či dokonca štátu,“ vysvetlila Forman.

Štart so začiatkom školského roka

Podmienkou samosprávy však bolo, že na jej prevádzku prispejú aj ďalší partneri. „To sa aj podarilo a na financovaní budú participovať aj Hlavné mesto SR Bratislava a spolková krajina Dolné Rakúsko,“ dodala.

Linka do Hainburgu bude súčasťou Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), ktorý zastrešuje spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava (BID). Prevádzka je plánovaná od začiatku nového školského roka, teda od 5. septembra.