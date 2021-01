Autobusoví dopravcovia sa obávajú, že sa im finančná pomoc opäť neujde. Sú pripravení vyjednávať

aktualizované 25. januára, 14:02

Zväz autobusovej dopravy (ZAD) sa obáva, že sa neujde pomoc väčším dopravcom, ktorí majú viac ako 250 zamestnancov. Prvá pomoc autobusovým dopravcom v nepravidelnej doprave, organizovaná ministerstvom hospodárstva, sa totiž týkala len menších dopravcov do 250 zamestnancov.

Ako však pripomenul prezident zväzu Peter Sádovský, nedotovanú dopravu, a to medzinárodnú aj tuzemskú, linkovú aj občasnú zájazdovú, vykonávajú aj spomínaní veľkí dopravcovia.

Krížové dotovanie únia zakazuje

Podľa ZAD v prvej vlne korona pomoci sa špeciálna účelová pomoc pre autobusových dopravcov ušla len dopravcom do 250 zamestnancov.

Väčšie podniky, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť trpia aj rádovo väčšími finančnými problémami, špeciálnu pomoc nedostali. Financovanie od samospráv z dotovanej dopravy na účely krytia výpadkov komerčnej dopravy použiť nemôžu, keďže krížové dotovanie komerčnej a nekomerčnej dopravy Európska únia zakazuje.

Nakoľko sa pripravuje druhá pomoc pre autobusových dopravcov a veľkí dopravcovia k rokovaniam oslovení neboli, dopravcovia združení vo zväze sa obávajú, že sa im korona pomoc znovu neujde.

Alikvótne rozdelená pomoc

„Je v záujme celého odvetvia autobusovej dopravy a všetkých ich zákazníkov, aby sa rokovania o korona pomoci viedli so všetkými relevantnými združeniami, pomoc bola rozdelená alikvótne, a nastavená tak, aby pokryla malých aj veľkých dopravcov, so starším aj novším vozovým parkom,“ dodal Peter Sádovský.

Česmad a ZAD pripravili návrh pre kompenzácie v autobusovej doprave, ktorý vychádza z českého a nemeckého modelu. Podľa ZAD pokrýva dopravcov so starším aj novším vozovým parkom. Dopravcovia s novším vozovým parkom majú spravidla veľké záväzky voči bankám alebo leasingovým spoločnostiam.

Ako dodal Sádovský, relevantné združenia dopravcov v cestnej doprave sú pripravené rokovať o pomoci s rezortom hospodárstva, alebo s ministerstvom dopravy, pokiaľ bude ono určené ako ministerstvo kompetentné viesť rokovania.

Univerzálny odškodňovací zákon

Rezort hospodárstva viackrát navrhoval prijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý by komplexne riešil odškodňovanie firiem a bol by využiteľný aj v prípade segmentu autobusových dopravcov. Tento návrh však nenašiel podporu v koalícii. Uviedla to pre agentúru SITA Katarína Matejková, hovorkyňa rezortu hospodárstva s tým, že majú obmedzené možnosti.

Jediný dostupný zákonný rámec, ktorý umožňuje relatívne flexibilne kompenzovať škody spôsobené pandémiou, je zákon o podpore malého a stredného podnikania, ktorý však nepokrýva podniky nad 250 zamestnancov.

„Napriek tomu sa ministerstvo hospodárstva snažilo do prípravy výzvy pre kompenzáciu 2. vlny zohľadniť čo najviac z návrhov aj ČESMAD a ZAD. Nový mechanizmus bude odstupňovaný podľa EURO emisných noriem. Nová výzva by mala byť veľkorysejšia pre žiadateľov s novšími autobusmi, no zároveň spravodlivo pokrývať aj tých so staršími. Vyhlásenie výzvy predpokladáme už v najbližšom čase,“ dodala Katarína Matejková.