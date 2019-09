Autobusy v Trnavskom kraji premávajú počas týždňa mobility so zľavou, niekde aj zadarmo

Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja môžu počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra cestovať verejnou dopravou so zľavou alebo úplne zadarmo.

V prímestskej autobusovej doprave dostanú cestujúci zľavu v závislosti od tarifného pásma od 38 do 48 percent. O zľavu netreba žiadať, pri kúpe cestovného lístka ju cestujúci dostanú automaticky.

Cieľom je podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča presvedčiť ľudí, aby aspoň na jeden týždeň nechali auto doma a za zvýhodnené cestovné presadli do autobusov.

Cestovanie zadarmo pre všetkých

V Trnave môžu počas Európskeho týždňa mobility mestskými autobusmi zadarmo cestovať všetci držitelia vodičských preukazov.

Počas Dňa bez áut, ktorý bude v nedeľu 22. septembra, bude môcť autobusmi spoločnosti Arriva cestovať zadarmo úplne každý.

„Stúpajúci počet áut spôsobuje v našom meste dopravné zápchy a zvýšené emisie CO2. Aj preto chceme ľudí motivovať, aby presadli z áut na bicykle alebo do autobusov verejnej dopravy. Je to zdravšie, lacnejšie a môže nám to všetkým pomôcť,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

Pripravili aj ďalšie aktivity

V Hlohovci je počas tohto týždňa verejná doprava pre cestujúcich tiež zadarmo, v Piešťanoch len v piatok 20. septembra. V Senici bude mestská doprava bezplatná vo štvrtok 19. septembra.

Okrem zvýhodneného cestovania autobusmi prímestskej aj mestskej dopravy si samosprávy pri príležitosti Týždňa európskej mobility pripravili aj ďalšie propagačné aktivity.

O zľavách pri cestovaní počas Európskeho týždňa mobility informovala agentúru SITA spoločnosť Arriva.