Autodopravcovia dostali na výber. Také ponuky dlhé roky nevideli, vraví Kamenický

aktualizované 16. januára, 16:45

Ministerstvo financií SR (MF) navrhlo autodopravcom dve ponuky na zľavy zo sadzieb dane z motorových vozidiel. Ich vplyv na výpadok príjmov štátneho rozpočtu by bol 20,4 milióna eur, resp. 29,9 milióna eur. Informoval o tom vo štvrtok po stretnutí so zástupcami Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Jednoduchší výpočet dane

„Je to ponuka, v ktorej sme vychádzali aj z toho, že chceme, aby výpočet dane z motorových vozidiel bol oveľa jednoduchší, transparentnejší. Aj autá najstaršieho dáta budú mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu,“ povedal Kamenický.

„Pri najnovších vozidlách, kde doteraz bola možná maximálna zľava vo výške 25 %, sme sa vo vyššom variante dostali až na úroveň bonusu vo výške 50 %,“priblížil minister financií.

Akákoľvek zmena si žiada prepočet

Napríklad, za nový ťahač dopravcovia v súčasnosti platia 817 eur, po novom by to bolo 467 eur. V prípade návesu by sa platba znížila z 858 eur na 491 eur. Za súpravu by dopravcovia namiesto 1 436 eur platili 958 eur.

„Takúto ponuku dopravcovia už dlhé roky nevideli. Myslím si, že ponuka je veľmi kvalitná, nadštandardná. Ak by sa dopravcovia dostali do štádia, že ideme úplne zmeniť celý systém, akákoľvek významná zmena by si vyžadovala prepočet,“ uviedol Kamenický.

Ochotný je ponúknuť maximálne spomínaných takmer 30 miliónov eur, keďže na nižšej ponuke sa podľa neho zrejme nedohodnú.

Výrazná zľava pre nekonečne staré vozidlá

Prezident ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič informoval, že najnovšie predložené ponuky rezortu financií sa výrazne líšia od predošlého návrhu. „Nielen pre sumu, ale aj z dôvodu, že sa poskytuje výrazná zľava aj pre staršie a nekonečne staré vozidlá, viac ako trinásťročné, je to zaujímavé,“ povedal Jančovič.

Ministerstvo financií predtým navrhovalo pokles dane z motorových vozidiel pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %, čo by stálo 9 až 10 miliónov eur.

Šéf ČESMAD Slovakia pripomenul, že na stretnutí cestných dopravcov 11. januára sa priklonili k požiadavke UNAS na zníženie uvedenej dane o polovicu, čo by malo vplyv na výpadok príjmov štátneho rozpočtu zhruba 35 až 40 miliónov eur.

„Dnes táto ponuka je na stole, my ju vnímame ako prijateľnú. Otvorená ostáva skôr otázka samotného mechanizmu, preto očakávame, že by sme možno v najbližších dňoch ešte doladili mechanizmus v poskytovaní zliav,“ dodal Jančovič.

Zľava je nedostatočná

UNAS ponuku ministerstva financií zatiaľ neprijíma, malo by o tom rozhodnúť valné zhromaždenie organizácie. „Uvidíme, ako sa dohodneme s ČESMAD-om,“ povedal podpredseda UNAS Stanislav Skala.

Vyššiu navrhovanú zľavu v objeme skoro 30 miliónov eur považuje za nedostatočnú, privítal by sumu aspoň 35 až 40 miliónov eur. „Potrebujeme zakryť staršie vozidlá, ktoré jazdia po Slovensku,“ uviedol zástupca UNAS s tým, že najmodernejšie vozidlá jazdia v zahraničí.

„Zatiaľ zostávame v štrajkovej pohotovosti. Všetko závisí od pána ministra, koľko mu vláda uvoľní peňazí,“ dodal Skala. Minister financií upozornil, že žiadny rezervný fond na to neexistuje, sú len rezervy štátneho rozpočtu na už platnú legislatívu.

„Ako vláda chceme zagarantovať dopravcom to, že budú mať východisko do rokovania s ďalšou vládou, ktorá, predpokladám, naše rokovania akceptuje a pretaví aj do legislatívneho procesu. Ministerstvo urobilo maximum ústupkov,“ dodal Kamenický.