Autodopravcovia môžu využívať zľavy z mýta už od prvého kilometra, vláda schválila Érsékov návrh

Cestní dopravcovia s vozidlami nad 3,5 tony budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra v kalendárnom roku. Do výpočtu percentuálnych zliav za najazdené kilometre sa budú započítavať aj kilometre najazdené vozidlom od 1. januára do 30. júna 2020.

Pozitívny krok voči dopravcom

Vláda v stredu schválila príslušnú zmenu svojho nariadenia, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.

Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd), účinnosť nadobudne od 1. júla 2020. Rezort dopravy považuje uvedenú zmenu za pozitívny krok voči dopravcom využívajúcim vymedzené úseky diaľnic a ciest, spoplatnené mýtom.

Negatívny dopad na rozpočet

Úprava systému zliav zo sadzieb mýta bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy. Príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) z výberu mýta z dôvodu uvedenej zmeny by sa podľa predpokladov ministerstva dopravy mali znížiť v tomto roku o 2,36 mil. eur, v roku 2021 takmer o 5 mil. eur, v roku 2022 o 5,25 mil. eur a v roku 2023 o 5,53 mil. eur.

Predpokladané jednorazové výdavky v súvislosti so zmenovým konaním medzi NDS a prevádzkovateľom mýtneho systému, spoločnosťou SkyToll, a. s., pre zmenu nastavenia systému poskytovania množstevných zliav z mýta by mali dosiahnuť zhruba stotisíc eur. Jednorazové výdavky by mali spolu dosiahnuť takmer 110 tis. eur.