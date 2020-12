Autodopravcovia: Podstatná časť peňazí z mýta by mala ísť do diaľnic a nie súkromných rúk ako dnes

Podstatná časť budúcich príjmov z mýta by mala ísť do výstavby a údržby diaľnic a rýchlostných ciest, a nie do súkromných rúk ako v súčasnosti. To je jedno z hlavných očakávaní cestných dopravcov od nového elektronického mýtneho systému.

Štát ho po novom plánuje prevádzkovať sám. Ten súčasný je totiž málo efektívny, keďže náklady na prevádzku dosahujú zhruba polovicu výnosov.

Verejná doprava bez mýta?

Prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský pre portál NašaDoprava.sk uviedol, že nosnú cestnú sieť je potrebné dobudovať urýchlene a nie stavať ju ďalších dvadsať, tridsať rokov.

„Tiež je pre nás dôležité, aby boli zachované zľavy pre verejnú autobusovú dopravu, ktoré dnes máme. Ak nechceme, aby všetci ľudia sedeli v autách, potrebujeme komplex opatrení na podporu verejnej dopravy a priaznivé mýto je jedným z nich,“ hovorí.

Najväčšou výhradou autodopravcov v súvislosti s mýtom je, že ako platitelia za používanie spoplatnených úsekov nedostávajú primeranú protihodnotu v podobe nových diaľnic a rýchlostných ciest. Čo najviac peňazí podľa nich preto treba presmerovať zo súkromných rúk na verejné účely.

„Zľavy oceňujeme, pretože podporujú verejnú dopravu. Vedeli by sme si predstaviť aj nulovú sadzbu mýta pre verejnú dopravu s cieľom jej podpory,“ poznamenal Sádovský. Dodal, že však chápu zlý stav vo verejných rozpočtoch, najmä teraz v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Nutná vyššia efektivita

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v Žiline Ľubomír Palčák potvrdzuje, že problémom terajšieho mýtneho systému je nízka efektivita, hoci technicky je kvalitný. Očakáva, že nový mýtny systém bude technicky rovnako kvalitný ako súčasný, ale že bude ekonomicky oveľa efektívnejší.

Dúfa tiež, že nového dodávateľa mýtneho systému sa podarí vybrať transparentne a načas. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po dlhom očakávaní napokon začiatkom tohto mesiaca vyhlásila tender na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

„Zatiaľ NDS neurobila chybu a postupuje dobre. Súťaž podľa môjho názoru je pripravená dobre a je odkonzultovaná aj s Útvarom hodnoty za peniaze a odborníkmi,“ podotkol Palčák.

Hlavnou zmenou oproti súčasnosti je podľa neho fakt, že mýtny tender je iba na dodávku a vybudovanie systému, ale prevádzkovať si ho bude sám štát.

Štát môže zarobiť oveľa viac

Odborník priznáva, že je to niečo nové, s čím štát nemá skúsenosť, no kompetentní sa podľa neho inšpirovali v zahraničí. Štát prevádzkuje mýto, napríklad, v Slovinsku, Maďarsku, Rakúsku, Holandsku, Belgicku. Čas podľa Palčáka ukáže, ako sa to zvládne na Slovensku.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher

Nový mýtny systém v réžii štátu by mal fungovať efektívnejšie, podľa predpokladov by mali náklady klesnúť približne na 20 percent. „Znamenalo by to, že štát by za desať rokov len z tohto titulu mohol zarobiť viac zhruba o 400 až 500 miliónov eur oproti súčasnosti,“ odhaduje Palčák.

Potrebné obchvaty

Cestných dopravcov znepokojili úvahy o možnom spoplatnení intravilánov a vybraných úsekov aj regionálnych ciest. Na potrebu vyberania mýta aj na týchto cestách poukazujú miestne a regionálne samosprávy.

Dôvodom sú sťažnosti ľudí na množstvo nákladných automobilov jazdiacich po komunikáciách cez mestá a obce. Mýto sa v súčasnosti vyberá na vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest ako aj ciest prvej triedy.

Ministerstvo dopravy a výstavby na čele s Andrejom Doležalom (Smer rodina) na spoplatnenie regionálnych ciest mýtom zatiaľ nenašlo odvahu. Od tohto úmyslu upustilo pre aktívny odpor autodopravcov, ale aj pre aktuálnu situáciu s negatívnymi vplyvmi koronavírusu na ekonomiku, vrátane dopravy.

Prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský Foto: SITA/Robert Tappert.|Pixabay.com

„O spoplatnení ciest druhej a tretej triedy sa minister vyjadril, že ich v súčasnosti spoplatniť nemieni, avšak nevidíme dôvod na spoplatnenie ani v budúcnosti,“ upozornil Sádovský.

Argumentuje tým, že diaľničné mýto sa aj preto tak nazýva, že slúži pre diaľnice a nie všetky cesty. „Medzitým je potrebné vybudovať obchvaty miest a obcí, aby kamióny cez ne nejazdili,“ tvrdí prezident ZAD.

Tlak nedostatku času

Otázne ostáva, či nový mýtny systém začne fungovať od začiatku roka 2023. Zmluva NDS s terajším prevádzkovateľom mýta, spoločnosťou SkyToll, uplynie koncom roka 2022.

Závisí to najmä od toho ako dlho bude aktuálny mýtny tender trvať. Navyše, čas treba aj na vybudovanie nového mýtneho systému, a to predbežne pätnásť mesiacov. Aby nový systém plynule nabehol od začiatku roka 2023, dodávateľ by mal byť vybraný a zazmluvnený najneskôr do septembra budúceho roka.

NDS chce vybrať dodávateľa už do leta 2021, čo je veľmi ambiciózny zámer. Nie je vylúčené, že to nemusí vyjsť práve pre nedostatok času z dôvodu pomerne neskorého začiatku tendra.

Záujemcovia si nič nedarujú

Či sa nový mýtny systém stihne vysúťažiť a pripraviť načas, podľa experta už nie je úplne v rukách NDS. Potvrdil, že doterajšie skúsenosti v okolitých krajinách, kde prebiehali takéto tendre, sú skôr negatívne.

„Nakoľko ide o zaujímavý biznis, súťaže sú tvrdé a záujemcovia si nič nedarujú. Často sa súťaže predlžujú z dôvodu rôznych námietok a dokonca často to končilo aj na súdoch,“ pripomenul Palčák.

Myslí si, že teoreticky je možné nový systém spustiť včas, ale prakticky treba byť pripravený, že tomu tak nebude. Verí, že kompetentní sú si toho vedomí a v takom prípade pripravujú aj kroky o prípadnom využití súčasného systému na potrebný čas po roku 2022.

„To je vecou rokovaní so súčasným prevádzkovateľom. A chápem, že z taktických dôvodov obe strany svoje karty úplne neodkryjú,“ predpokladá Palčák.

Zničujúci vplyv koronakrízy

Autobusoví dopravcovia v spojitosti s pandémiou pocítili jej zničujúci dopad. Pravidelná linková doprava podľa šéfa ZAD trpí poklesom tržieb. Tuzemská o polovicu, avšak napríklad medzinárodná až o 80 percent, v cestovnom ruchu o sto percent.

Sádovský očakáva, že k skutočnému oživeniu dopravy príde až s celkovým oživením ekonomiky, čo bude zrejme až v roku 2022. „Dovtedy budeme v komerčnej doprave robiť, čo vieme, aby sme prežili a budeme tiež očakávať pomoc od štátu,“ doplnil.

Pomoc, ktorú poskytol štát je podľa neho len čiastková. Väčší autobusoví dopravcovia ju nemohli využiť a preto sa chcú obrátiť na štátne orgány, aby pomohli aj väčším dopravcom združeným vo Zväze autobusovej dopravy.

V prímestskej autobusovej doprave, ktorú si objednávajú jednotlivé samosprávne kraje, je podľa prezidenta ZAD situácia lepšia. Autobusové spoločnosti, prevádzkujúce regionálnu dopravu vo verejnom záujme, si totiž uplatňujú preplatenie vzniknutých ekonomicky oprávnených nákladov u krajov.