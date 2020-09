Autodopravcovia považujú spoplatnenie ciest 2. triedy za výsmech, peniaze aj tak skončia v daňovom raji

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) odmieta návrhy na spoplatnenie ciest 2. triedy mýtnym poplatkom. Považuje ich za výsmech autodopravcom, ktorí začiatkom roka protestovali proti neúmernému zaťaženiu automobilovej prepravy tovarov rôznymi daňami a poplatkami.

Ako informoval Stanislav Skala z UNAS, zvyšovanie daňovo-poplatkového zaťaženia postihne najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré najviac pocítia nevyhnutné zdražovanie vyvolané zvýšenými nákladmi pri preprave.

Neúmerné dane a poplatky

UNAS kritizuje aj návrh trnavského Vyššieho územného celku (VÚC) na zavedenie mýtneho poplatku za cesty 2. triedy. Odmieta, že by takto získané financie zásadne ovplyvnili príjem VÚC.

„Viac ako polovicu z vybraného mýta štát poukazuje na účty prevádzkovateľa v daňových rajoch. Spoplatnením ďalších úsekov ciest sa zisky tohto subjektu na úkor štátu, teda aj VÚC, zvýšia. Už dnes autodopravcovia platia neúmerné dane a poplatky, ktorých pôvodným účelom bolo skvalitnenie cestnej infraštruktúry,“ upozorňuje Stanislav Skala.

Autodopravcovia strácajú konkurencieschopnosť

Neustálym zvyšovaním sadzieb daní a poplatkov, akými sú spotrebná daň z minerálnych olejov (benzín, nafta), daň z motorových vozidiel (pôvodne cestná daň), mýto, poplatky za nadmernú a nadrozmernú prepravu, ako aj rozširovaním úsekov spoplatnených ciest sa stávajú podľa UNAS slovenskí autodopravcovia nekonkurencieschopní voči autodopravcom z okolitých štátov, kde sú dane a poplatky podstatne nižšie.

Preto UNAS nesúhlasí so spoplatnením ciest 2. triedy, a to až do spustenia nového, lacnejšieho mýtneho systému, ktorý zabezpečí väčší objem peňazí na obnovu ciest pri rovnakom výbere mýta.