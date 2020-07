Autodopravcovia sa pripomenuli novej vláde, trvajú na doterajších požiadavkách

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) opäť upozornila na problematiku fungovania mýtneho systému. Po stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) v piatok jej zástupcovia zopakovali doterajšie požiadavky – pozastaviť prevádzku elektronického výberu mýta, znížiť mýtne poplatky a pokuty za porušenie pravidiel pri využívaní spoplatnených úsekov diaľnic a ciest.

Klopú na otvorené dvere

Predseda UNAS Stanislav Skala sa posťažoval na expremiéra Petra Pellegriniho, ktorý autodopravcom z tejto organizácie počas protestnej akcie v januári sľúbil vytvorenie podmienok porovnateľných s ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky (V4).

„Pol roka je preč. Akceptovali sme krízu, ale už musia začať konať,“ povedal Skala na brífingu pred ministerstvom dopravy. Súčasnú vládu premiéra Igora Matoviča zároveň vyzval, aby začala okamžite konať. „Zastupujeme asi päťsto dopravcov, mali sme ich asi 380, ale po štrajku sa k nám pridalo ešte zhruba 140 dopravcov,“ uviedol Skala.

Ministerstvo dopravy a výstavby uviedlo, že po tlačovej besede zástupcov UNAS nevidí dôvod reagovať, keďže nedokáže pri najlepšej vôli identifikovať ich požiadavky či námietky. „V prípade mýtneho tendra klopú na otvorené dvere, keďže po niekoľkomesačných prípravách predstavíme parametre fungovania nového mýtneho systému už v najbližších dňoch, presne tak, ako sme avizovali už niekoľkokrát,“ informoval poradca ministra dopravy a rezortný hovorca Ivan Rudolf.

Trvajú na pozastavení mýtneho systému

Malí a strední autodopravcovia z UNAS-u trvajú na pozastavení podľa nich nevýhodného mýtneho systému a vypovedaní zmluvy medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a spoločnosťou SkyToll, a. s., z roku 2009. Tá je pritom účinná do konca roka 2022. Dopravcom sa nepáči ani to, že ak za porušenie mýtnych pravidiel nezaplatia na mieste 750 eur, tak v správnom konaní už musia uhradiť 1 050 eur. „Policajti vás nezastavia na ceste, ale vám to pošlú na správne konanie. Tam namiesto 750 eur zaplatíte 1 050 eur,“ uviedol Skala s tým, že podľa neho to nie je mysliteľné.

NDS už pripravuje onedlho vyhlásenie nového mýtneho tendra. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) už vopred avizoval, že štát bude obstarávať mýtny systém ako dielo a nie ako službu, pričom jeho prevádzku si bude zabezpečovať sám za výhodnejších podmienok ako v súčasnosti.