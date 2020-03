Autodopravcovia sa sťažujú na zvyšovanie nákladov, od štátu čakajú riešenie problémov

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) očakáva, že štát začne riešiť aj problémy autodopravcov súvisiace so zvyšovaním ich nákladov a odstavením vozidiel. Ako v sobotu informoval Stanislav Skala z organizácie malých a stredných autodopravcov, s novou vládou sa chcú dohodnúť na znižovaní nákladov, prípadne na kompenzačných opatreniach, aby mohli splatiť svoje záväzky, napríklad, lízing vozidiel, cestnú daň, poistky či náklady na zamestnancov.

Vodiči odmietajú prepravy do zahraničia

„Nechceme znevažovať prácu iných ľudí, ale akosi sa zabudlo, že popri umelcoch, reštauráciách a zábavných podnikoch sme tu aj my, ktorých to zasiahlo ako prvých,“ uviedol Skala v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Vodiči podľa neho odmietajú prepravy do zahraničia, lebo sú vystavení riziku a niektoré hraničné priechody sú uzatvorené.

„Taliansko má od 13. marca uzatvorené hranice, Maďarsko uzatvára hranice a vodiči nám zostávajú v druhých krajinách, hlavne v Taliansku, kde sú vystavení riziku nakazenia, izolujú ich od svojich domovov,“ upozornil Skala z UNAS. Ochranou slovenských vodičov v zahraničí by sa podľa neho okamžite mali začať zaoberať aj medzinárodné organizácie a veľvyslanectvá.

Musia mať ochranné prostriedky

V rámci prijatých mimoriadnych opatrení v SR proti šíreniu koronavírusu je medzinárodná kamiónová doprava povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. „Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ,“ informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Polícia uviedla, že nákladné vozidlá nad 3,5 tony môžu vstúpiť na územie SR, tovar vyložiť a opustiť krajinu. „Vodiči menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu dokladom o náklade, budú vpustení na územie SR,“ priblížila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.