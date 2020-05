Autoškoly akceptujú podmienky fungovania počas koronakrízy, žiaci si musia preopakovať učivo

Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) akceptuje súčasné obmedzené podmienky fungovania. Výcvik vodičov sa podľa nej dá takto zabezpečiť, pričom podmienky sú podobné ako v susedných krajinách. Pre agentúru SITA to uviedol predseda komory autoškôl Jozef Rohaľ s tým, že sú radi, že sa uvoľnila aj ich činnosť.

„Ostala pomerne veľká časť žiakov v stave rozpracovanosti a dlhá pauza hlavne v praktickom výcviku spôsobuje to, že sa budeme musieť čiastočne vrátiť a preopakovať,“ poznamenal Rohaľ.

Zložité obdobie

Autoškoly môžu od 6. mája opäť fungovať a zabezpečovať výučbu vodičských kurzov pri zachovaní prísnych hygienických podmienok. Umožnilo to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) v súvislosti s ďalším otvorením obchodov a služieb v rámci druhej a tretej fázy uvoľňovania podmienok z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie s pandémiou koronavírusu.

„Autoškoly sú na tom rovnako ako aj iné školy a vzdelávacie zariadenia a aj celá spoločnosť. Musíme toto obdobie prekonať a snáď sa to čo najskôr vráti do normálu,“ poznamenal Rohaľ. Na Slovensku je v súčasnosti registrovaných 610 autoškôl. „Nepredpokladáme, že by iba pre koronavírus ukončili činnosť, hoci je náročnejšie toto obdobie prekonať. Zložitejšie to majú teraz všetci, všetky odvetvia a činnosti,“ dodal pre agentúru SITA predseda SKVZA Jozef Rohaľ.

Prísne opatrenia vo vozidlách

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú podľa opatrenia ÚVZ povinné vykonávať výučbu dištančnou formou. Vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty, praktický výcvik vo vedení a pri údržbe vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora. „Po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydenzifikovaný dezinfekčným prostriedkom. Medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,“ uviedol v opatrení ÚVZ.

Po výučbe teórie dištančnou formou sa podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR hodiny vyznačia v systéme Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) podľa príručky – časť evidovanie účasti manuálne. „Všetky príručky pre Digitálnu autoškolu sú dostupné aj na stránke JISCD. Obdobným spôsobom sa výučba zaznačí aj pri školeniach profesionálnych vodičov (v Informačnom systéme Kvalifikačnej karty vodiča), kde sa do poznámky uvedie výučba teórie dištančnou formou,“ priblížil rezort dopravy. Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke a na facebookovom profile ministerstva dopravy a výstavby.