Banskobystričania sa konečne dočkajú nového mosta, výstavba vyjde mesto na takmer 1,5 milióna eur (video)

Obyvatelia mestskej časti Iliaš sa po rokoch dočkajú nového mosta spĺňajúceho podmienky 21. storočia. Nahradí provizórny most, ktorý dlhodobo spôsoboval komplikácie nielen motoristom, ale aj cyklistom či peším.

V pondelok 21. júna sa realizovala prekládka starého, takmer 80-tonového mosta do novej polohy, obyvateľom bude slúžiť až do času, kým nebude postavený nový oceľový obojsmerný most. Výška investície po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1,4 milióna eur.

Na most by sa mala napojiť cyklotrasa

„V júni 2020 sme získali územné rozhodnutie a v januári tohto roku stavebné povolenie. Následne sme v marci podpísali dodatok so zhotoviteľom a odovzdali sme mu stavenisko. Aj keď v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most je tu už viac než nevyhnutný, nakoľko je jediným priamym spojením s ostatnou časťou mesta. Starý most, ktorý dnes presunuli do novej polohy, bude po zaťažkávacej skúške v priebehu dvoch-troch dní opäť dočasne spojazdnený. Verím, že na jeseň sa dočkáme nového mosta, ktorý poslúži nielen motoristom, ale aj peším, bežcom a cyklistom, pretože je to významné prepojenie s turistickou cyklotrasou, ktorú má v pláne vybudovať BBSK,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Ak všetko pôjde bez komplikácií, preložený pôvodný most bude sprejazdnený vo štvrtok 24. júna. Obchádzková trasa do Iliaša a späť vedie po provizórnej poľnej ceste v smere na Vlkanovú. MHD funguje v režime mimoriadnych cestovných poriadkov. Samospráva v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica zabezpečila náhradnú dopravu po obchádzkovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej ceste pri STK.

Pôvodný most zničila povodeň

„Veríme, že výstavba nového oceľového obojsmerného mosta s lávkou pre peších a celou infraštruktúrou bude na jeseň ukončená a most prejazdný. Ide o náročný projekt vzhľadom na to, že sa nachádzame v intraviláne, a je to jediná prístupová trasa do Iliaša. Musíme dodržiavať striktný harmonogram, pretože obyvatelia sa potrebujú ráno dostať do škôl i zamestnaní,“ doplnila Eva Fízeľová zo spoločnosti EUROVIA SK.

Nový obojsmerný most v Iliaši s chodníkom pre chodcov a cyklistov bol vysúťažený vo verejnom obstarávaní za 1,4 milióna eur. Súťaž bola vyhlásená podľa postupu, respektíve zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha, teda vysúťažený zhotoviteľ musel dielo nielen naprojektovať, ale je zodpovedný aj za jeho výstavbu.

Most nahradí jednosmerný provizórny most, ktorý je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Pôvodný most na miestnej cestnej komunikácii cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň.