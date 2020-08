Banskobystrický kraj má problém so zničenou cestou pri Muráni, Doležal a Kollár prisľúbili pomoc

Na pondelkovej Koaličnej rade chcú predseda Národnej rady SR Boris Kollár a minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal apelovať na vládu, resp. koaličných partnerov, aby pomohli Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK) s financovaním havarijnej situácie na ceste II/531 v okrese Revúca medzi Muráňom a Prednou Horou.

Uviedli to na brífingu po stretnutí s predsedom BBSK Jánom Lunterom v Banskej Bystrici s tým, že ide o 15 až 20 mil. eur, ktoré bude obnova zničenej cesty stáť.

Chcú rekonštruovať aj iné cesty

Banskobystrický kraj by mal podľa ministra dopravy žiadať minimálne 80 % nákladov. „Ideálne by bolo, keby vláda z rezervy pomohla vykryť celú túto havarijnú situáciu, lebo nateraz poslanci BBSK presunuli všetky alokované prostriedky na rekonštrukcie ostatných ciest na tento havarijný úsek. Oceňujem, že sa v príprave pokračuje, ale nemôžeme dopustiť, aby sa nerekonštruovali iné cesty,“ uviedol minister dopravy s tým, že zo strany BBSK by malo ísť iba o dočasné vykrytie chýbajúcich zdrojov.

Banskobystrickému regiónu chce Doležal pomôcť aj tým, že najviac opráv ciest prvej triedy sa bude po vysúťažení celoplošných opráv ciest realizovať práve v tomto kraji. „V prípade ciest druhej triedy nemá ministerstvo dopravy reálny nástroj ani aparát, ako pomôcť samosprávnemu kraju,“ dodal Doležal s tým, že práve preto bude v tomto smere apelovať na vládu.

„V tomto roku chceme zrekonštruovať 400 kilometrov ciest, pričom práve pre túto ‚ranu‘ je to ohrozené. Rozsah škody presahuje možnosti, ktoré máme,“ povedal župan s tým, že si cení záujem predsedu parlamentu aj ministra dopravy o región a o riešenie havarijnej situácie.

Kraj nevystačí z vlastných zdrojov

„Keď som videl tie škody, ktoré tam nastali, je mi jasné, že kraj ich nie je schopný zvládnuť zo svojich vlastných zdrojov,“ doplnil predseda parlamentu Kollár, ktorý sa bol osobne pozrieť na mieste zničenej komunikácie.

Poslanci BBSK na mimoriadnom rokovaní zastupiteľstva rozhodli o vyčlenení 15 mil. eur z úveru na sanáciu havarijnej situácie na ceste II/531 v okrese Revúca medzi Muráňom a Prednou Horou a neodkladné sprejazdnenie úseku. Ide o cestu zničenú po intenzívnej búrke s prívalovým dažďom v nedeľu 28. júna. Cesta je vážne poškodená medzi 24 a 29 kilometrom, polovicu cesty strhla prívalová voda aj so zvodidlami. Druhá polovica je podmáčaná a nestabilná, preto je z nej vylúčená všetka doprava v úseku Muráň – Predná Hora. Neprejazdná cesta už druhý mesiac komplikuje život ľudí dochádzajúcich za prácou v rekreačných zariadeniach aj v liečebni na Prednej Hore. Obchádzková doprava pre kamiónovú dopravu je 85 kilometrov.