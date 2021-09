Banskobystrický kraj má už plné zuby sporu so SAD Zvolen, nevidí zmysel v ďalších hádkach (video)

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) už nevidí zmysel v pokračovaní sporu so spoločnosťou SAD Zvolen o platnosť dodatku k zmluve o verejnej doprave, ktorý uzavrelo ešte bývalé vedenie župy.

Ako vo štvrtok na tlačovej besede uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter, rozhodnutie krajského súdu núti BBSK najprv stanoviť ujmu, ktorú kraju dopravca spôsobil, a až potom by súd mohol rozhodnúť o platnosti dodatku.

Nikdy nešlo o peniaze

Takto kraj postupovať podľa vicežupana nechce a naviac v dôsledku rozhodnutia súdu mu už miliónové pokuty od Úradu pre verejného obstarávania nehrozia.

„V tomto spore nikdy nešlo o peniaze, ani sme nikdy nespochybnili oprávnené nároky dopravcov na úhrady za služby vo verejnom záujme. Celý spor mal pre nás dva rozmery – sľúbili sme transparentnosť a zákonnosť, preto sme nemohli prehliadať silné podozrenie, že dodatky, ktoré podpísal Marián Kotleba na päť rokov, sú v rozpore s európskou legislatívou o verejnom obstarávaní. Po druhé, keby sme túto situáciu neriešili a dodatkami by sa začal zaoberať ÚVO, ako tomu je dnes v niektorých iných župách, nášmu kraju by mohli hroziť pokuty až do výšky 7,5 milióna eur,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Riešenie sporu brzdí krajský súd

Rozhodnutie krajského súdu núti okresný súd, ktorý je rozhodnutím krajského súdu viazaný, aby sa najprv zaoberal peňažnými nárokmi strán a platnosť dodatku skúmal až následne.

„Právny názor krajského súdu nám fakticky neumožňuje v spore ďalej pokračovať. Našim cieľom nie je a nikdy nebolo získanie peňažného plnenia od dopravcu za služby, ktoré tento odjazdil a preto v pokračovaní sporu už nevidíme zmysel. Toto naše rozhodnutie sme oznámili aj predsedovi predstavenstva SAD Zvolen, zároveň sme sa dohodli, že všetky súdne spory, ktoré spolu v tejto chvíli vedieme, sa pokúsime uzavrieť mimosúdnou cestou. Dohodli sme si aj nejaké časové rámce,“ konštatoval predseda.

Dodatok podpísaný s Kotlebom

Spor medzi BBSK a SAD Zvolen sa začal v septembri 2018, keď BBSK informoval, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Príčinou mali byť dodatky so SAD Lučenec a so SAD Zvolen predlžujúce zmluvy o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie župy v roku 2017.

V decembri 2019 Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom. Obidve strany sa voči rozsudku odvolali. Pre spor počas posledného januárového víkendu v roku 2020 nejazdila väčšina prímestských autobusových liniek.

Spoločnosť SAD Zvolen dlhodobo zabezpečuje pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70 % územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. V štyroch južných okresoch kraja autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Lučenec.