Banskobystrický kraj plánuje zrekonštruovať cesty a mosty, financie bude čerpať z eurofondov

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pripravil rozsiahle rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy vrátane mostov v celom kraji. Ako vyplýva z dvoch verejných obstarávaní zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková odhadovaná hodnota zákaziek je vo výške 14 999 985,56 eura a 9 595 378,31 eura, v obidvoch prípadoch bez dane z pridanej hodnoty.

Ide o úseky ciest v okresoch Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Brezno a Poltár. Obnovu ciest plánuje BBSK podľa podkladov financovať z eurofondových výziev.

Drahšia zákazka je rozdelená na tri časti

Predmetom drahšej zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcie cesty a mostov na ceste II/585 v úseku Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a cesty II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, kde tiež bude obnovená vozovka.

Táto zákazka je rozdelená na tri časti, pričom uchádzači môžu predložiť ponuku na jednu časť alebo viacero častí. Ponuky môžu predkladať do 29. januára.

Druhá zákazka bude stáť takmer 10 miliónov

Jednotlivé úseky ciest a mostov druhej zákazky za takmer 10 mil. eur sa nachádzajú v katastrálnych územiach obcí Brezno, Čierny Balog, Sihla, Drábsko, Lom nad Rimavicou, Utekáč a Kokava nad Rimavicou.

Pôjde o úseky ciest a mostov II/529 z Brezna do Čierneho Balogu až do Sihly a cesty III/2724 z Kokavy nad Rimavicou v smere na Utekáč až do Sihly. Záujemcovia o realizáciu môžu ponuky predkladať do 30. januára.