Banskobystrický kraj reaguje na rušenie vlakových spojení, pridá náhradné spoje autobusmi

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) reaguje na masívne zmeny v grafikone vlakov od nedele 11. decembra na svojom území úpravou aj doplnením prímestských autobusových spojov.

Zmena vlakového grafikonu

Ako informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, napriek tomu, že kraj so zmenami grafikonu nesúhlasil, väčšinu jeho pripomienok však ministerstvo dopravy neakceptovalo. Na území Banskobystrického kraja tak príde k zmenám pri všetkých vlakoch, na ktoré boli cestujúci doposiaľ zvyknutí.

Župa sa preto rozhodla vyjsť cestujúcej verejnosti v ústrety aspoň tam, kde jej to umožnila prevádzka prímestských autobusov. „V spolupráci so starostami, primátormi i verejnosťou sme identifikovali najzávažnejšie problémy, ktoré nový železničný grafikon so sebou prinesie. Najviac pripomienok bolo k zrušeniu ranného vlaku z Brezna do Banskej Bystrice s odchodom 4:14, ktorý už nebude premávať v soboty, nedele, sviatky a v dňoch od 24. decembra 2022 do 8. januára 2023. Ten sme nahradili novým autobusovým spojom, ktorý zastreší tie dni, keď vlak nepôjde,“ hovorí riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK Miroslav Vyka s tým, že tento spoj využívali hlavne zdravotníci a ďalší zamestnanci banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.

Brezno posilnené autobusmi

Naopak, v pracovných dňoch príde zo strany ministerstva dopravy k zrušeniu vlakových spojov na tratiach Brezno – Tisovec a späť a Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava a späť.

„Autobusové spoje v rannej špičke na trase Revúca/Hnúšťa – Tisovec – Brezno sme upravili už od októbra a mal by vykryť aj výpadok uvedených vlakov. Na trase z Banskej Štiavnice dôjde k významnejším úpravám cestovných poriadkov autobusov cez víkend, aby autobusy nechodili v rovnakých časoch ako zmenené vlaky. Situáciu v pracovných dňoch budeme sledovať a následne vyhodnotíme prípadné potreby zmien cestovných poriadkov v autobusovej doprave,“ dodal riaditeľ.

Najvýraznejšie zmeny v Lučenci

Jednou z výrazných zmien v prospech cestujúcich je aj zavedenie nového spojenia medzi Veľkým Krtíšom a Banskou Bystricou v sobotu o 17:13 z Modrého Kameňa s príchodom do Banskej Bystrice o 18:34. Naspäť pôjde autobus z Banskej Bystrice o 20:20 s príchodom do Veľkého Krtíša o 22:04.

„Jedny z najväčších a najrozsiahlejších zmien boli vykonané v okrese Lučenec, kde na základe požiadavky na zabezpečenie dopravnej obsluhy zamestnancov podniku v Katarínskej Hute, časť obce Cinobaňa, bolo zavedených niekoľko nových autobusových spojení a na súčasných spojoch boli vykonané zmeny tak, aby boli zabezpečené nadväznosti na ostatné autobusové a vlakové spojenia. Najväčšiu zmenu vo forme zmeny ponuky dopravných spojení pocítia cestujúci z obcí Cinobaňa, Breznička, Málinec, Poltár a smeru na Utekáč,“ uzavrel Vyka.

Nové cestovné poriadky a zmeny, ktoré v nich nastali, sú zverejnené na webovej stránke BBSK v časti Doprava, na webových stránkach dopravcov SAD Lučenec a SAD Zvolen a tiež na webe www.cp.sk.