Belica a Hattas ešte nevyriešili dopravnú situáciu okolo strategickej investície Jaguar Land Rover

Dopravnú situáciu týkajúcu sa strategickej investície Jaguar Land Rover nitrianske samosprávy zatiaľ nevyriešili. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor Nitry Marek Hattas totiž na utorkovom rokovaní nepodpísali návrh memoranda o riešení dopravnej situácie.

Dostavba križovatky na Šindolke

Problémom bol obsah dokumentu, ktorý by znevýhodnil obce dotknuté výstavbou strategického parku. Informoval o tom Henrich Varga z Mestského úradu v Nitre.

Hlavnými témami rokovania v Župnom dome za účasti starostov z regiónu boli dva body týkajúce sa strategickej investície Jaguar Land Rover v Nitre, konkrétne dostavba križovatky v lokalite Šindolka a opravy šestnástich úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré boli zničené pri výstavbe závodu Jaguar Land Rover.

„Musím povedať, že samotný návrh memoranda bol formulovaný veľmi nešťastne a podmieňoval opravy ciest v okolitých obciach dostavaním križovatky Šindolka. To sú dve samostatné veci, ktoré žijú vlastným životom. Ak by sme toto memorandum dnes podpísali, zásadne by sme znevýhodnili obyvateľov dotknutých obcí. Ja som presvedčený, že títo ľudia si zaslúžia, aby mali cesty a chodníky opravené čím skôr, nezávisle od toho, kedy a ako tu v Nitre doriešime križovatku Šindolka,“ vysvetlil nepodpísanie dokumentu primátor Marek Hattas.

Územný plán môžu pripomienkovať

Mesto Nitra má podľa Henricha Vargu aktuálne otvorený územný plán na pripomienkovanie. Radnica bude pri tvorbe nového územného plánu, prípadne pri zmenách a doplnkoch aktuálneho územného plánu, prihliadať na požiadavky spoločnosti MH Invest aj na dopravnú štúdiu, ktorú si nechalo mesto vypracovať na sklonku minulého roka.

Mesto si však zároveň vyhradilo právo reflektovať aj prípadné nové zistenia týkajúce sa výstavby križovatky Šindolka.

O zmene územného plánu alebo prípadných zmenách a doplnkoch v územnom pláne rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Na definitívne rozhodnutie o osude križovatky Šindolka zo strany mesta si verejnosť počká rádovo niekoľko mesiacov.