Boeing vystupuje zo spoločného podniku s brazílskou firmou Embraer, tá bude žiadať náhradu

Brazílsky výrobca lietadiel Embraer bude žiadať od americkej spoločnosti Boeing náhradu škôd za vystúpenie z dohody o spoločnom podniku. Boeing predtým oznámil, že obchod za 4,2 mld. USD, v rámci ktorého mal od brazílskej firmy získať 80 % akcií jej divízie dopravných lietadiel, sa neuskutoční.

Podľa Boeingu brazílsky partner nesplnil podmienky dohody. Embraer tieto tvrdenie odmietol ako neopodstatnené. Má isť o výhovorku, ako sa vyhnúť zaplateniu kúpnej ceny.

Kúpou brazílskej firmy by Boeing rozšíril svoju ponuku menších lietadiel. To by posilnilo jeho konkurenčnú pozíciu vo vzťahu k európskemu výrobcovi Airbus.