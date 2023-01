Bratislava bude mať nové letecké spojenia s egyptskými letoviskami pri Červenom a Stredozemnom mori

Na letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudnú letecké spojenia do egyptských destinácií Marsa Alam pri Červenom mori a Marsa Matruh pri Stredozemnom mori. Obe bude prevádzkovať letecká spoločnosť Air Cairo.

Dva lety týždenne

K celoročnej pravidelnej linke do letoviska Hurghada pri Červenom mori tak pribudnú ďalšie dve dovolenkové miesta v krajine faraónov a pyramíd.

Egyptský dopravca bude prevádzkovať pravidelnú linku do Marsa Alam od 28. marca dvakrát týždenne, v utorok a piatok. Ako informovala PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová, Air Cairo tam bude lietať lietadlami typu Airbus A320-214 so 176 miestami a Airbus A320 NEO s kapacitou 179 miest. Let do Marsa Alam trvá približne štyri a pol hodiny. Letovisko leží približne 250 kilometrov južne od Hurghady.

Populárna destinácia

Pravidelné charterové lety do Marsa Matruh začnú v júni, budú trvať menej než tri hodiny. Toto prímorské stredisko je približne 240 kilometrov západne od Alexandrie, nazývajú ho aj egyptským Karibikom.

„Egypt považujeme za tradičnú dovolenkovú destináciu, ktorá si stále drží svoju popularitu na poprednej priečke,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi. Egyptská spoločnosť plánuje expandovať do ďalších destinácii. „Air Cairo v súčasnosti lieta do viac ako 40 miest po celom svete a súčasťou našej stratégie je neustále rozširovanie ponuky,“ informoval letecký dopravca.