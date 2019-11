Bratislava by mohla mať jedny z najdlhších električiek na svete, inšpiruje sa Budapešťou

Hlavné mesto SR by mohlo mať jedny z najdlhších električiek na svete, pre agentúru SITA to uviedol manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický. Dopravný podnik uvažuje nad „možnosťou doplniť v budúcnosti vozový park o vysokokapacitné, možno až 50 metrov dlhé vozidlá,“ uviedol Žarnovický s tým, že tie by ponúkli o tretinu vyššiu kapacitu než súčasné najväčšie električky. Tieto 50-metrové električky by mohli prioritne jazdiť po trase medzi mestskými časťami Rača a Petržalka.

V najväčšej bratislavskej mestskej časti – Petržalke – po predĺžení električkovej trate očakávajú vysoký nápor cestujúcich. Podľa Žarnovického veľký dopyt po električkách s vyššou kapacitou bude aj na plánovanom električkovom okruhu okolo nákupného centra Eurovea.

Bolo by potrebné upraviť zastávky

Pre 50-metrové električky by bolo treba upraviť niektoré zastávky a zmodernizovať trakčné napájanie v niektorých úsekoch. Pri samotnej jazde by veľkokapacitné električky nemali mať problém na križovatkách a ani v ostrých oblúkoch koľajového vedenia. Vďaka tomu, že sa skladajú z viacerých častí spojených „harmonikou“, by mali tieto oblúky zvládnuť.

„Na rozdiel od metra, o ktorom sa len roky hovorilo, by toto riešenie bolo aplikovateľné takmer okamžite,“ vysvetlil Žarnovický. Dopravný podnik sa v tomto prípade inšpiruje hlavným mestom susedného Maďarska Budapešťou, kde majú aj metro, ale na mimoriadne vyťažené trasy, kadiaľ metro nevedie, nasadili práve vysokokapacitné električky CAF. V rámci bratislavských pomerov už testovali, či by bola prevádzka takýchto veľkých električiek možná. „Pred letom sme testovali prevádzku až trojvozňovej súpravy, ktorá by bola približne rovnako dlhá ako električky, nad ktorými uvažujeme,“ uviedol Žarnovický s tým, že testy dopadli úspešne.

Dopravný podnik vidí jediné riešenie verejnej dopravy a elimináciu dopravných zápch v uliciach Bratislavy v zatraktívnení cestovania električkou pre ľudí. „Uvedomujeme si, že električky na mnohých tratiach jazdia pomalšie, akoby sme chceli, preto sme sa pustili do rozsiahlych modernizácií električkových tratí v celom meste,“ vysvetlil Žarnovický. Mesto už aktuálne obstaráva projektovú dokumentáciu na modernizáciu ružinovskej radiály, ktorej rekonštrukcia by sa mohla začať realizovať v rokoch 2022 a 2023. Okrem toho bude onedlho zmodernizovaná dúbravsko-karloveská radiála, radiála v Rači a na Americkom námestí.

Nevyužívali potenciál električiek naplno

Žarnovický dodal, že Bratislava doteraz nevyužívala potenciál električiek naplno. „Aby sa električky ešte zrýchlili, budeme na križovatkách v spolupráci s partnermi budovať preferencie električiek, vďaka čomu by električky prešli križovatkou prednostne a neboli by zdržiavané,“ vysvetlil ďalšiu víziu dopravného podniku Žarnovický.

Jedným z nedávno zavedených opatrení DPB je skrátenie intervalov odchodov električiek, napríklad na račianskej radiále tak vypravia 30 spojov za hodinu. Podľa Žarnovického to prispieva k zníženiu meškaní. „Cestujúci sa netlačia do plných vozidiel, a tak nástup na zastávkach trvá podstatne kratšie,“ vysvetlil Žarnovický s tým, že ľudia ani nemajú tendenciu dobiehať k električkám, ktoré stoja na zastávke. Vedia, že za chvíľu príde ďalší spoj. V centre mesta sa však pre skrátenie intervalov odchodoch električiek môžu na niektorých zastávkach tvoriť menšie električkové zápchy. Podľa DPB električka čaká na odchod predošlej električky zo zastávky iba niekoľko sekúnd a aj to sa stáva len v lokalitách, kde sa stretáva viacero liniek.