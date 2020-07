Bratislava obnovila lety do írskeho Dublinu, ale nezabudnite si pribaliť negatívny test na Covid-19

Po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov môžu Slováci aj iní cestujúci opäť využívať letecké spojenie medzi Bratislavou a írskym Dublinom.

Nízkonákladová spoločnosť Ryanair obnovuje pravidelnú linku na tejto trase v stredu 8. júla večer, v júli ju bude zabezpečovať trikrát a od augusta päťkrát týždenne.

V auguste až päťkrát v týždni

Ako informovalo Letisko M. R. Štefánika, opätovné sprevádzkovanie tohto spojenia je možné po tom, čo bolo Írsko zaradené na zoznam tzv. zelených krajín.

„Prvý odlet z Bratislavy do Dublinu je v pláne (v stredu) o 18:35 a následne prvý prílet z Dublinu do Bratislavy v noci o 0:35,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Vo štvrtok je plánovaný odlet do írskej metropoly o 7:40 a prílet späť o 13:50.

„V júli sú lety zo Slovenska do Írska a opačne plánované s frekvenciou trikrát týždenne (streda, štvrtok, nedeľa), od augusta stúpne počet letov na päť týždenne – každý deň okrem pondelka a soboty,“ priblížila Ševčíková.

Íri vyžadujú negatívny test na COVID-19

Cestujúci prilietavajúci z Írska na Slovensko nie sú povinní preukázať negatívny test na ochorenie COVID-19, ani zostať v domácej karanténe.

„Avšak cestujúci, ktorí odlietajú z letiska v Bratislave do Dublinu, musia po prílete do Írska zotrvať 14 dní v domácej karanténe a vyplniť formulár s osobnými údajmi,“ upozornila Ševčíková. Írska vláda plánuje 20. júla zverejniť zoznam krajín, z ktorých nebude po prílete vyžadovať karanténu.

„Na svoje lety stále čakajú Slováci žijúci vo Veľkej Británii. Dopravca Ryanair do svojho bratislavského letného letového poriadku zaradil lety zo štyroch destinácií vo Veľkej Británii – Londýn – Stansted, Manchester, Edinburgh, Birmingham,“ uviedla Ševčíková.

Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air, ktorá zatiaľ obnovila iba lety medzi Bratislavou a Sofiou (od 15. júna), plánovala začať aj s letmi do Londýna – Lutonu. „Lety z a do Veľkej Británie však ostávajú zakázané,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.