Bratislava posúva registráciu do parkovacieho systému, kontrola začne až v januári

Registráciu do celomestského parkovacieho systému v Bratislave PAAS mesto posunulo z 1. októbra na začiatok novembra. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Systém ma fungovať na sto percent

„Integrácia na štátne registre trvá dodávateľovi IT systému dlhšie, ako pôvodne predpokladal a spustenie registrácii od 1. októbra jednoducho nestíha,“ vysvetlil primátor a dodal, že z uvedeného dôvodu sa mesto rozhodlo posunúť spustenie registrácií do systému regulovaného parkovania pre prvé tri zóny (Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4) na 1. december a samotnú reguláciu a kontrolu parkovania na január 2022. „Od spustenia registrácií tak obyvatelia budú mať dostatok času, kým začnú platiť samotné pravidlá a spustia sa kontroly,“ dodal.

Samotné značenie v uliciach prvých zón bude hotové do pôvodne avizovaného termínu spustenia regulácie. „Ak by sme pre systém zvolili overené technológie a postupy, ktoré ale pravdepodobne patria do minulosti, posun spustenia by pravdepodobne nebol nutný. Rozhodli sme sa ale poskytnúť systém pre 21. storočie a chceme, aby pred spustením fungoval na sto percent,“ poznamenal Vallo a tým, že zóny, kde už funguje systém regulácie spravovaný mestskou časťou (Tehelné pole a Dvory 4) nezostanú do spustenia PAASu bez ochrany rezidentov.

Petržalka funguje na modrých parkoviskách

Na Tehelnom poli od 1.októbra do januára 2022 budú môcť v najviac vyťažené časy – od 18:00 do 8:00 – parkovať len rezidenti, ktorí majú platnú rezidentskú kartu mestskej časti. „V tomto prechodnom období sa tak z pohľadu parkovania rezidentov nič zásadne nemení,“ vysvetlil Vallo. Keďže však k 1. októbru formálne končí systém mestskej časti, nie je možné vyberať poplatky za parkovacie karty ani za hodinové parkovné. „Rezidentská karta sa automaticky preklopí do dočasnej rezidentskej karty, rezidenti však za ňu už nebudú platiť. Ak im karta platí aj po 1.októbri, majú nárok na vrátenie alikvótnej sumy,“ dodal.

Dvory 4 budú zatiaľ fungovať ako zvyšok Petržalky, na takzvaných modrých parkoviskách budú môcť parkovať len rezidenti s parkovacou kartou mestskej časti. „Mestská časť bude kontaktovať všetkých držiteľov súčasných parkovacích kariet s možnosťou preklopenia na bezplatné rezidentské karty, s ktorými budú môcť parkovať v celej Petržalke,“ spresnil primátor. Nerezidenti, teda obyvatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke a nebudú tak môcť získať parkovaciu kartu mestskej časti, budú môcť parkovať tak ako doteraz len na neregulovaných cestách Petržalky.