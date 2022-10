Bratislava príde o 100-miliónov eur z eurofondov určených na električkovú trať do Petržalky, potvrdil Kmeť

Kandidát na post primátora Bratislavy a zároveň starosta Nového Mesta Rudolf Kusý upozorňuje na problémy s výstavbou električkovej trate do Petržalky a s tým ohrozené čerpanie eurofondov.

Čerpanie eurofondov

„Podľa vyjadrenia štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa, ktoré poskytol portálu Topky sa ukazuje, že Rudolf Kusý mal pravdu a Bratislava nestihne vyčerpať do konca roka 2023 sumu 100 miliónov eur, určených na dokončenie električky do Petržalky,“ konštatuje manažérka Kusého kampane v tlačovej správe.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo deklaroval, že trať do Petržalky má byť rozfázovaná na dve programovacie obdobia, čo by znamenalo, že zo sumy 100 miliónov eur sa minie nejaká časť a zbytok by sa čerpalo z ďalších eurofondov.

„Okrem týchto finančných prostriedkov mal mať aktuálny primátor s ministerstvom dohodnutých aj ďalších 240 miliónov eur pre električkovú infraštruktúru v Bratislave. Ako ale uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť, rezort dopravy žiadosť o nenávratný finančný príspevok od hlavného mesta zatiaľ neeviduje,“ upozornil Kusý.

Podľa štátneho tajomníka sa dá očakávať, že žiadosť od mesta príde do konca mesiaca a obe strany na nej spolupracujú.

Trať do Petržalky dokončiť nestihnú

Zároveň informoval, že mesto má šancu vyčerpať 100 miliónov eur do konca roka 2023, avšak podľa všetkého ich vyčerpať nestihne.

„Tých 100 miliónov sa určite nestihne vyčerpať, to deklaruje aj mesto s tým, že stihne vyčerpať možno 70, 50, alebo 30 percent, to bude definované až v tej žiadosti,“ skonštatoval Kmeť s tým, že spomínaných 240 miliónov eur, ktoré majú podľa Valla patriť Bratislave, sú určené pre celé Slovensko.

Vallo podľa Kusého na jeho varovania nereagoval a spustil proti nemu dohonestujúcu kampaň. „Vyjadrenie štátneho tajomníka potvrdilo, že moje obavy boli celý čas opodstatnené. Matúš Vallo zaťal do rozpočtu mesta poriadnu sekeru. Nová električka, ktorá mala slúžiť viac ako 100-tisíc Petržalčanom, tak nebude opäť v sľubovanom čase, pretože mesto bude musieť hľadať financie inde. A Bratislave stále hrozí, že príde až o 100 miliónov eur, ktoré potom budú chýbať v rozpočte,“ skonštatoval Kusý. Zároveň vyzval Valla, aby sa za očierňujúcu kampaň ospravedlnil jemu, aj všetkým Bratislavčanom.