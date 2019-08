Bratislavčanov opäť čakajú výluky mestskej hromadnej dopravy, odklonia ich na mimoriadne trasy

Na linkách 53 a N53 v bratislavskej mestskej hromadnej dopravy musia cestujúci od pondelku až do konca prázdnin počítať s dočasnými zmenami, odklonia ich na mimoriadne trasy.

„Tieto autobusy budú premávať v smere do Vajnôr po zastávku Uhliská bez zmeny trasy, ďalej zabočia a zastavia na zastávke Osloboditeľská a v náhradnej polohe zastavia aj na zastávke MiÚ Vajnory, pokračovať budú po stálej trase,“ uviedol Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti. Druhým smerom, teda v smere na Trnavské mýto a Hlavnú stanicu, budú linky 53 a N53 premávať bez zmien.

Výluky sa budú týkať aj linky 90, ktorá v utorok od 9:30 do 16:00 v smere do Danubiany ukončí svoju trasu už na zastávke VE Čunovo. K Areálu vodných športov a do múzea Danubiana budú musieť cestujúci prejsť pešo.