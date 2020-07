Bratislavská Karlova Ves sprístupnila vodičom interaktívnu mapu vyhradeného parkovania

Bratislavská Karlova Ves sprístupnila prehľadnú mapu vyhradeného parkovania. „Obyvatelia mestskej časti Bratislava – Karlova Ves si môžu opäť skontrolovať stav vyhradeného parkovania v okolí. Umožňuje to aktualizovaná interaktívna mapa mestskej časti. Prostredníctvom počítača či mobilného telefónu zistia, či je dané vyhradené miesto platné,“ uviedol v tlačovej správe hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

Vodič si môže vybrať, či chce preskúmať vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby, miesta pre držiteľov európskeho parkovacieho preukazu ŤZP-S, svojpomocne vybudované miesta či miesta určené pre rezidentov v parkovacích zónach Silvánska a Veternicová/Hlaváčiková, doplnil hovorca.

„V praxi sa vyskytujú prípady, keď vyhradené parkovanie platné už nie je, no predchádzajúci držiteľ miesta stále nedemontoval zvislé značenie s uvedeným evidenčným číslom vozidla (EČV). Ostatní vodiči môžu byť uvedení do omylu, a preto v obave, aby nedostali pokutu od mestskej polície, musia hľadať iné miesto, čo nie je jednoduché,“ vysvetlil hovorca Karlovej Vsi a dodal, že výhodou interaktívnej mapy je to, že užívateľ si v nej prehľadne overí presnú polohu vyhradených parkovacích miest vo svojom okolí či EČV, pre ktoré je konkrétne miesto určené.

„Mapa je užívateľsky intuitívna, jej používanie je bezplatné, prístupné kedykoľvek, bez potreby navštívenia miestneho úradu,“ uzavrel hovorca. Mapa je dostupná na adrese mapa.karlovaves.sk.