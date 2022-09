Bratislavské letisko bude mať priame spojenie s Dubajom, linka poletí niekoľkokrát do týždňa

Na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pribudne pravidelné letecké spojenie do Spojených arabských emirátov na letisko Dubai International.

Linku bude počas zimného letového poriadku od 24. októbra prevádzkovať česká letecká spoločnosť Smartwings trikrát do týždňa, v pondelok, stredu a nedeľu lietadlom Boeing 737 MAX 8 s kapacitou 189 cestujúcich. Informovala o tom v tlačovej správe PR špecialistka bratislavského letiska Veronika Hauswaldová.

Priame letecké spojenie

„Po minuloročnej úspešnej spolupráci so spoločnosťou Smartwings môžeme s radosťou oznámiť predĺženie, ale aj rozšírenie rotácií do Dubaja, ktorý je tak v priamom leteckom spojení s Bratislavou už ôsmu sezónu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

„Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí cez zimnú sezónu radi letia do tejto obľúbenej turistickej destinácie,“ dodal.

Vzrástol záujem

Let z Bratislavy do Dubaja trvá približne 5 hodín a 30 minút, v opačnom smere 6 hodín a 10 minút. Za posledné dva roky využilo skoro 10-tisíc pasažierov v rámci odletov a príletov možnosť priameho spojenia do Spojených arabských emirátov. Populárnou destináciou sa stal Dubaj najmä počas obdobia svetovej výstavy Expo Dubaj, ktorá trvala od vlaňajšieho októbra do konca marca tohto roka.

Leteckú linku z Letiska M. R. Štefánika do Dubaja prevádzkovala od roku 2014 letecká spoločnosť flyDubai. Od roku 2021 prevádzkuje priamu leteckú linku do Dubaja spoločnosť Smartwings.