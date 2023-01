Bratislavské letisko chce opäť linku do Chorvátska. Stále však prevláda názor, že Slováci tam chodia autami

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave počas tohtoročného leta plánuje rozšíriť vybavovanie letov pre dovolenkárov. Má záujem opäť o letecké spojenie do Chorvátska, kde najmä v letnej sezóne pri Jadranskom mori oddychujú státisíce Slovákov, ale aj o viac liniek veľkých leteckých spoločností.

Ťažká debata

„Chceme linku do Chorvátska. Každý rok tam cestuje pol milióna Slovákov a podľa mňa by nejaká skupina z nich prijala aj letecké spojenie. Je to ale ťažká debata, lebo stále prevláda názor, že Slováci tam chodia autami, kempujú,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi.

Myslí si však, že to je zastaraný prístup, lebo pohodlnejší a rýchlejší je hodinový let, ako cestovať desať hodín v aute. Letisko pripravuje ďalšiu linku.

Nízkonákladové spoločnosti

„Mali sme spojenie na Brač, uvidíme, čo sa nám podarí v tomto roku,“ uviedol v rozhovore na sociálnej sieti šéf najväčšieho domáceho letiska.

Z bratislavského letiska v súčasnosti okrem „charterov“ lietajú najmä nízkonákladové spoločnosti, čo je dlhodobo terčom kritiky časti verejnosti. Súčasné vedenie letiska sa snaží tento trend zmeniť. Okrem spojenia do nových destinácií by mohli na letisko prísť aj noví dopravcovia.

Viac liniek renomovaných spoločností

„Máme pripravené Atény, litovský Kaunas a rokujeme o ďalších nových destináciách. Pracujeme aj na tom, aby sme mali viac liniek renomovaných spoločností, rokujeme s poľskými aerolíniami či Turkish Airlines,“ priblížil Keketi.

Ako dodal, snažia sa dokázať, že bratislavské letisko nevyužívajú len Slováci, ale napríklad aj Česi, Maďari, Rakúšania či Poliaci.