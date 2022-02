Bratislavské letisko hlási pomalý návrat do normálu, vo februári bude mať dvakrát viac spojení ako v januári

Z bratislavského letiska bude vo februári fungovať približne dvakrát viac pravidelných leteckých spojení ako v januári. Letové poriadky väčšiny liniek sa po prerušení a obmedzení letov opäť pomaly dostávajú do normálu.

Ako informovala hovorkyňa najväčšieho slovenského letiska Zuzana Drobová, letecká doprava zasiahnutá vlnou omikronu by sa mala začať postupne obnovovať. Opatrenia vo viacerých krajinách, kam sa z Bratislavy lieta, napríklad vo Veľkej Británii či v Dánsku, sa majú v tomto mesiaci ďalej uvoľňovať.

Ryanair má až štrnásť priamych spojení

Letecká spoločnosť Ryanair od februára prevádzkuje celkom štrnásť priamych spojení. Každý pondelok a piatok bude lietať do Bruselu-Charleroi, Kodane, Bologne a Eindhovenu.

Do Dublinu sa cestujúci dostanú každý deň v týždni okrem piatku, päťkrát týždenne bude fungovať aj linka tohto dopravcu na letisko Londýn Stansted, trikrát týždenne do Birminghamu a dvakrát týždenne na letisko Leeds Bradford a do Manchesteru.

„V prípade, že je cieľovou destináciou Taliansko, lety do Milána (Bergamo) budú prevádzkované štyrikrát týždenne a do Ríma (letisko Ciampino) každý utorok a sobotu. Cestujúci tiež môžu využiť linky na Maltu každú stredu a nedeľu, exotický španielsky ostrov Lanzarote každú sobotu a do Kyjeva (letisko Borispyľ) každý pondelok, piatok a nedeľu,“ priblížila Drobová.

Obnova liniek je prvou z dobrých správ

Fungovať budú aj štyri spojenia Ryanairu s prestupom v Bergame, a to do Cagliari, Catanie, Porta a Valencie, pričom batožina bude vybavená na letisku v Bratislave.

Spoločnosť Wizz Air má vo februári dve priame linky – päťkrát týždenne do Kyjeva na letisko Žuljany a trikrát v týždni do Londýna Lutonu.

„Pevne verím, že obnova týchto liniek, ktoré letecké spoločnosti vracajú do ponuky, je len prvou v rade dobrých správ pre letisko v tomto roku a že aj celý rok 2022 bude leteckej doprave priať a ľudia budú môcť opäť jednoduchšie cestovať do rôznych kútov sveta,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Bratislava Dušan Keketi.

Počty letov boli na chvíľu zredukované

Ryanair medzi 10. až 31. januárom pozastavil na tri týždne z Bratislavy deväť priamych liniek vo svojej sieti a zredukoval lety do Dublinu a Londýna Stansted na dvakrát v týždni.

Ostatné pravidelné linky leteckej spoločnosti do Kodane, Eindhovenu, na ostrov Lanzarote (súčasť Kanárskych ostrovov), do Ríma a Kyjeva fungovali podľa pôvodných letových poriadkov.

Wizz Air tiež znížil v januári počet svojich spojení. Prerušené a zredukované lety sa postupne dostávajú späť do ponuky dopravcov.