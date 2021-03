Bratislavské letisko lety zatiaľ neruší, dodržiavanie zákazu však môže skontrolovať hraničná polícia

Aj počas zákazu ciest do zahraničia s cieľom rekreácie sú z bratislavského Letiska M. R. Štefánika naplánované viaceré lety. Podľa uznesenia vlády totiž je možné vo vybraných prípadoch cestovať do zahraničia aj v období od 20. marca do 28. apríla.

Ako uviedla pre agentúru SITA Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, spolu je od 20. marca do 13. apríla plánovaných 20 letov z Bratislavy a 20 príletov do hlavného mesta Slovenska. Všetky tieto lety sú naplánované podľa letového poriadku a doposiaľ neboli zrušené.

Plánované lety sa zatiaľ nerušia

V čase od 20. marca do 26. marca je plánovaná jedna rotácia letu do/z Londýna-Lutonu dopravcom Wizz Air (prílet a odlet 21. marca) a jedna rotácia letu do Hurghady a z nej s príletom a odletom 26. marca. Zmenou času zo zimného na letný, a to v noci z 27. na 28. marca, sa v letectve prechádza zo zimného letového poriadku na letný letový poriadok.

Od tohto dátumu sú plánované aj pravidelné lety do Kyjeva (Wizz Air), Štokholmu (AirExplore) a Londýna-Stanstedu (Ryanair). Plánovaný je zatiaľ aj charterový let cestovných kancelárií na Maldivy s odletom 31. marca a príletom 8. apríla.

Lety do Londýna, Kyjeva a Štokholmu využívajú spravidla ľudia, ktorí tam pracujú, či žijú, lety do Hurghady a na Maldivy majú naplánované prevažne cestovné kancelárie. Či budú tieto lety uskutočnené, o tom zatiaľ bratislavské letisko informáciu nemá.

Dráhy na letisku čaká rekonštrukcia

Každopádne platí, že kontrola účelu cesty je v kompetencii policajtov z Oddelenia hraničnej kontroly Prezídia policajného zboru SR. V období od 14. apríla do 24. apríla je na letisku naplánovaná rekonštrukcia križovatky oboch vzletových a pristávacích dráh a preto bude letisko uzatvorené pre leteckú dopravu okrem heliportov.

Letisková spoločnosť prišla počas pandémie v rokoch 2020 a 2021 o značné príjmy. Hospodárske výsledky budú známe po uzatvorení finančného roka 2020. Letisko je poberateľom príspevku v rámci projektu Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti.

Okrem toho je v kontakte s rezortom dopravy, s ktorým komunikuje o možnosti využitia pomoci v rámci schémy pomoci letiskovým spoločnostiam schválenej Európskou komisiou. Letisková spoločnosť nepristúpila k hromadnému prepúšťaniu zamestnancov, avšak neboli predĺžené niektoré zmluvy uzavreté na dobu určitú či v skúšobnej dobe.