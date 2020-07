Bratislavské letisko obnovilo lety na Sardíniu, ponúka deväť pravidelných spojení

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave má znovu pravidelné letecké spojenie s talianskym stredomorským ostrovom Sardínia. Linku do Alghera v sobotu napoludnie obnovila nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair.

Deväť obnovených spojení

Najväčšie slovenské letisko má tak aktuálne deväť obnovených pravidelných leteckých spojení, čo umožnilo postupné povolenie letov a uvoľnenie cestovania do menej rizikových krajín v súvislosti s koronavírusom.

Ryanair v súčasnosti prevádzkuje z bratislavského letiska osem pravidelných liniek. Už skôr, od 4. do 10. júla, začal opäť lietať do bulharského Burgasu, cyperského Pafosu, gréckeho Solúna a na ostrov Korfu, do írskeho Dublinu, ako aj do španielskej Palmy de Mallorca na ostrove Malorka a tiež do Malagy. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air obnovila pravidelnú linku z Bratislavy zatiaľ do bulharskej metropoly Sofia ešte 15. júna.

Pribudnú ďalšie lety

Ryanair plánuje v letnom letovom poriadku obnoviť lety aj na štyri letiská vo Veľkej Británii – Londýn- Stansted, Birmingham, Manchester a Edinburgh. Lety tam však zatiaľ nie sú povolené, keďže ostrovná krajina nie je na slovenskom zozname 32 menej rizikových krajín. Z tohto zoznamu síce vypadlo Bulharsko, no lety do Sofie a Burgasu zostali povolené. Cestujúci však po prílete musia kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, zostať v domácej izolácii a na piaty deň absolvovať test na ochorenie COVID-19.

Na bratislavskom letisku podľa jeho hovorkyne Veroniky Ševčíkovej by od konca júla mali pribudnúť aj pravidelné lety spoločnosti Smartwings na grécke ostrovy Rodos, Kréta (Heraklion) a Zakyntos, ako aj do cyperskej Larnaky. Tieto lety využívajú aj cestovné kancelárie pre dovolenkárov. Ruský dopravca Pobeda plánuje obnoviť lety do Moskvy od augusta a flydubai do Dubaja od septembra. „Lety budú realizované v prípade umožnenia letov a otvorenia hraníc medzi jednotlivými štátmi. Dopravca Wizz Air plánuje v príapde povolenia letov lietať z Bratislavy na Ukrajinu (Kyjev, odesa, Ľvov), do Severného Macedónska (Skopje), do Londýny či do ruského Petrohradu,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.