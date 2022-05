Bratislavské letisko sa po covidovom období pripravuje na prvú silnú letnú sezónu. Ako ďalej na štvrtkovej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi, postupne narastá žiadostivosť cestujúcich, ako aj počty leteckých liniek. Zároveň však dodal, že sú stále iba na 60 percentách z čísiel z roku 2019.

Ľudia chcú cestovať

„Očakávania sú, my plánuje tento rok niekde okolo jedného milióna pasažierov, v roku 2019 to bolo 2,3 milióna. Naše predikcie každým mesiacom stúpajú viac a viac. Ochota ľudí cestovať sa stále zvyšuje. Samozrejme to súvisí aj s tým, že klesajú reštrikcie pri cestovaní. Ľudia stále viac a viac chytajú chuť do lietania,“ priblížil aktuálny stav Keketi.

Letný letový plán

Zároveň zdôraznil, že aktuálne sa mení charakter letiska a kým doteraz bolo zamerané na pracovné cesty a najobľúbenejšími destináciami boli Londýn, Dublin, Miláno a Kodaň, v lete tvoria základ lety do turistických destinácií.

„Letný letový plán sa výrazne zmení smerom na turistické destinácie. Robíme všetko preto, aby sem boli dostatočne pripravení,“ zhrnul.