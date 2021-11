Bratislavské letisko upozorňuje na podmienky krajín, cestujúci sa nemusia dostať do lietadla

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pripomína cestujúcim , aby v rámci opatrení proti pandémii koronavírusu nezabudli pred odletom splniť všetky vstupné podmienky, ktoré vyžadujú jednotlivé krajiny. Inak sa môže stať, že sa nedostanú na palubu lietadla.

Letisko zaznamenalo len v októbri tohto roka takmer 80 cestujúcich, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla, tzv. boarding. Ako informovala v piatok hovorkyňa bratislavského letiska Zuzana Drobová, najčastejšími dôvodmi boli chýbajúce PCR či antigénové testy, ale aj nevyplnenie elektronického formulára na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia.

Povinnosť vyplniť elektronický formulár

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi povedal, že bezpečnosť a ochrana zdravia cestujúcich sú pre nich absolútnou prioritou a robia všetko preto, aby aj v tejto pandemickej dobe mohli z letiska cestovať čo najviac komfortne. „Mrzí nás, že sa denne stretávame so situáciami, kedy musí letiskový personál zamietnuť boarding cestujúcim s chýbajúcimi tlačivami a chceme takýmto prípadom predchádzať. Preto cestujúcim pripomíname, aby si vo vlastnom záujme sledovali podmienky vstupu do jednotlivých krajín, vyhli sa tak prípadným nepríjemnostiam a letecky sa dopravovali bezpečne a bezproblémovo,“ dodal Keketi.

Všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci spĺňať pred vstupom do krajiny, má každá letecká spoločnosť uvedené na svojich stránkach. Cestujúci pri kúpe letenky svojim súhlasom potvrdzuje, že súhlasí s prepravnými podmienkami danej leteckej spoločnosti, do ktorých patria aj COVID opatrenia jednotlivých krajín. Cestujúci tiež majú povinnosť vyplniť aj elektronický formulár PLF zverejnený na webovej stránke ministerstva dopravy https://www.mindop.sk/covid a tiež sa musia zaregistrovať na webe https://korona.gov.sk/ehranica.

Podmienky na stránke ministerstva

„Podmienky sú na letiskách kontrolované pred odletom presne podľa nariadení krajín a pokynov leteckých spoločností, ktoré dané spojenie prevádzkujú. V prípade, že by letiská povinné dokumenty a tlačivá nekontrolovali, cestujúcim, ktorí by odleteli, môže byť po prílete miestnymi orgánmi odmietnutý vstup do krajiny,“ priblížila Drobová. Následne môžu byť zadržaní a vrátení letecky späť do krajiny odletu. Kontrola vstupných požiadaviek jednotlivých krajín je preto aj pre Letisko Bratislava záväzná a musí dodržiavať postupy určené leteckou spoločnosťou. Podmienky vstupu do jednotlivých krajín sveta sa dajú overiť na stránke ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí – https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

„Základným pravidlom pre bezpečnosť cestujúcich tiež zostáva povinnosť mať prekryté ústa a nos respirátorom, ako v priestoroch letiska, tak aj na palube lietadla,“ upozornila Drobová. Dodala, že Letisko Bratislava zároveň uprednostňuje bezkontaktné vybavovanie cestujúcich a batožiny.