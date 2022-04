Bratislavské letisko zrekonštruuje vedľajšiu dráhu, po jej dokončení sa zaradí medzi najmodernejšie na Slovensku

Všetky vzlety a pristátia na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave budú od 21. apríla do 30. júna uskutočňovať z hlavnej dráhy 13/31.

Vedľajšia dráha 04/22 bude v tomto období uzatvorená pre rekonštrukciu a modernizáciu rádionavigačného systému určeného na pristátie ILS22.

Najmodernejšia dráha na Slovensku

Ako informovalo bratislavské letisko na svojom portáli a sociálnej sieti, rekonštrukciu zabezpečuje štátny podnik Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS), a keďže práce vykonávajú v blízkosti druhej dráhy, musia odstaviť aj tú.

„Po ukončení rekonštrukcie samotného zariadenia bude nasledovať jeho skúšobná prevádzka. Zariadenie bude po rekonštrukcii patriť k najmodernejším svojho druhu na Slovensku,” uviedla špecialistka na vonkajšie vzťahy a mediálnu spoluprácu LPS Nikola Scherhauferová.

Obyvatelia mestských častí Bratislavy a obcí v okolí letiska, napríklad častí Rača, Vajnory a obcí Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo, Zálesie a iných, môžu zaznamenávať zvýšený počet preletov lietadiel nad ich územím do konca júna práve z dôvodu, že v prevádzke bude len hlavná dráha letiska so vzletmi a pristátiami nad týmito oblasťami.

Uzavreté letové dráhy

Vedľajšia dráha so vzletmi a pristátiami nad Ivankou pri Dunaji či bratislavskými mestskými časťami Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice bude úplne uzatvorená, takže ich obyvatelia prelety lietadiel nad svojimi domami a bytmi nezaznamenajú.

Dráhový systém bratislavského letiska tvoria dve na seba kolmé vzletové a pristávacie dráhy a rolovacie dráhy. Tie umožňujú pristátie a následný pohyb takmer všetkých dopravných lietadiel – od najmenších, jednomotorových, až po lietadlá typu Boeing 747.

Hlavná dráha 13/31 má dĺžku 3 190 metrov a šírku 45 metrov, je vybavená systémom svetelných a navigačných zariadení umožňujúcich presné priblíženie za podmienok III A kategórie poveternostných miním Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).

Vedľajšia dráha 04/22 je dlhá 2 900 metrov a široká 60 metrov. Sú na nej svetelné a rádio-navigačné zariadenia pre presné priblíženie za podmienok I kategórie poveternostných miním. Obe dráhy majú cementovo-betónový povrch.