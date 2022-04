Bratislavské letisko zrušilo povinnosť nosiť respirátory, podmienky na palube si však naďalej určujú aerolinky

Cestujúci a návštevníci bratislavského letiska od štvrtka (21. apríla) už takisto nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, rúškom ani šatkou počas prítomnosti na letisku.

Teda ani pri odlete, po prílete a pri odprevádzaní či vyzdvihnutia blízkych. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave o tom informovalo s tým, že toto nariadenie zrušil Útvar vedúceho hygienika ministerstva dopravy a výstavby.

Komfortnejšie cestovanie

„Ruší sa aj povinnosť mať respirátor na palube lietadla pri prílete na Slovensko, avšak niektoré letecké spoločnosti môžu aj naďalej nosenie respirátora na palube lietadla stále vyžadovať,” oznámilo bratislavské letisko na svojom portáli a sociálnej sieti.

Napríklad, Ryanair, hlavný letecký dopravca z najväčšieho slovenského letiska, podľa neho respirátory na palubách zatiaľ stále vyžaduje.

Ochrana zdravia

Letecká spoločnosť Smartwings už oznámila, že ruší na všetkých svojich letoch zo Slovenska a späť povinné respirátory. Cestujúci tak už nemusia mať respirátor či rúško na linkách tohto dopravcu do Dubaja, na ostrov Rodos (od 31. mája) a tiež do Antalye, Iraklionu na Kréte, na Korfu a Zakyntos, do Burgasu, Larnaky a na Malorku, kam začne lietať počas dovolenkovej sezóny od júna do septembra, resp. októbra.

„Zároveň však dodávame, že zdravie našich zákazníkov a ich bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, a preto aj naďalej odporúčame mať na palube lietadla nasadenú ochranu úst a nosa,” uviedla spoločnosť Smartwings.

Cestovanie ako spred pandémie

Rúška a respirátory od štvrtka nie sú už povinné ani vo verejnej osobnej doprave, vrátane železničnej. „Cestovanie vlakom si od 21. apríla môžete užiť na celé ústa, bez rúšok či respirátorov,” informovala Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) na sociálnej sieti.

Pripomenula rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR o ukončení povinnosti prekrytia dýchacích ciest aj vo verejnej doprave.