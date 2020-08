Bratislavskému letisku chýbajú cestujúci, v júli vybavili len 5 percent ich obvyklého počtu

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v júli spolu 16 604 cestujúcich, čo je len 5 percent ich obvyklého počtu v tomto mesiaci z predchádzajúcich rokov. Vlani v júli to bolo celkovo vyše 331-tisíc pasažierov.

Ako v stredu informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, počet vybavených cestujúcich za sedem mesiacov tohto roka dosiahol viac ako 309-tisíc. Je to o 76 percent, respektíve o 966-tisíc osôb menej oproti rovnakému obdobiu vlaňajška, keď bránami najväčšieho domáceho letiska prešlo 1,275 milióna pasažierov.

„V júli sme tak priemerne vybavili 535 cestujúcich za deň, pričom 80 percent cestujúcich bolo vybavených na pravidelných linkách. Najviac pasažierov prepravil z Bratislavy a do nej dopravca Ryanair,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánka Jozef Pojedinec. Letisko podľa neho v predošlom mesiaci zároveň vybavilo 1 648 letov a 1 667 ton leteckého nákladu.

Prevádzka linky z Bratislavy do Splitu

Z Bratislavy bolo v júli možné letieť obnovenými pravidelnými linkami do pätnástich destinácií, najviac ľudí cestovalo do írskeho Dublinu, britského Londýna a bulharskej Sofie, ako aj do španielskej Palmy de Mallorca a cyperského Pafosu.

„Za mimoriadne pozitívne v súčasnej zložitej situácii možno označiť odhodlanie, s ktorým slovenská letecká spoločnosť AirExplore v rekordne krátkom čase uviedla do prevádzky pravidelnú sezónnu linku z Bratislavy do (chorvátskeho) Splitu. Linka premáva od polovice júla každú stredu a nedeľu a rozšírila ponuku dovolenkových destinácií v rámci Európy,“ uviedol Pojedinec.

V júli vypravili aj prvé charterové lety

V júli boli z bratislavského letiska vypravené aj prvé dovolenkové charterové lety cestovných kancelárií na grécky ostrov Rodos a do Larnaky na Cypre. Stále sú zakázané prílety z Ukrajiny, Ruska či Turecka, odkiaľ vlani priletelo do Bratislavy najviac cestujúcich po letoch z Veľkej Británie.

Koronakríza najmenej ovplyvnila súkromné a obchodné lety všeobecného letectva. V mesiaci júl sme ich obslúžili približne rovnaký počet ako v minulom roku,“ dodal generálny riaditeľ bratislavského letiska Jozef Pojedinec.