Bratislavský dopravný podnik predstavil nové kĺbové autobusy, premávať začnú už čoskoro (foto)

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v piatok predstavil nové kĺbové autobusy, ktoré v najbližších týždňoch nasadí do ulíc.

„Ukončili sme cyklus, ktorý sme začali v auguste 2019, keď bolo vyhlásené verejné obstarávanie na nákup 70 kĺbových autobusov. Prvá skupina prišla dnes z Turecka, a sú to 18-metrové autobusy, ktoré budú čoskoro nasadené do prevádzky,“ uviedol na brífingu primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nové autobusy nahradia najstaršie vozidlá, ktoré má DPB v prevádzke, a budú premávať na viacerých linkách.

„Na každom autobuse mesto ušetrilo oproti poslednému nákupu kĺbových autobusov viac ako 70-tisíc eur, čo spolu predstavuje takmer 5 mil. eur,“ dodal Vallo.

Modernizáciu MHD spomalil COVID-19

V piatok dorazilo do Bratislavy prvých osem z celkového počtu 70 kĺbových autobusov. Nové autobusy ponúkajú cestujúcim moderný interiér so sedadlami v hygienickom koženkovom prevedení, sú v nich miesta pre invalidov, cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, pre detský kočík alebo bicykel.

„Vo vnútri je informačný systém, ktorý znázorňuje informácie nielen o ďalších zastávkach, ale aj o možnostiach prestupov na jednotlivých prestupných bodoch. Štandardom je kamerový systém a kvalitná klimatizácia,“ poznamenal primátor.

Ako dodal, celý proces modernizácie bratislavskej MHD spomalila pandémia. „Nové prostriedky MHD sú dôležitou cestou k tomu, aby ľudia používali vo väčšej miere MHD,“ doplnil.

Zvýšia komfort cestujúcim aj vodičom

Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský hovorí o novej ére MHD.

„Po tom ako sme nasadili nové letiskové autobusy, začali sme obstarávať rôzne druhy pohonov a druhy vozidiel do MHD, a spustili sme program na rekonštrukciu a obnovu zastávok MHD, ideme zvyšovať komfort nielen našim cestujúcim, ale aj našim vodičom prostredníctvom týchto nových autobusov,“ uviedol Rybanský.

Ako dodal, sú to moderné nízkopodlažné autobusy s výkonnou klimatizáciou a so všetkými modernými technológiami, ako sú online prestupy v reálnom čase, kamerový systém či USB nabíjačky. Rybanský avizoval, že ušetrené prostriedky v rámci verejného obstarávanie vo výške takmer 5 mil. eur reinvestoval DPB postupne do pracovného prostredia svojich zamestnancov.