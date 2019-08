Bratislavský kraj plánoval zrušiť niektoré autobusové linky, cestujúci však o spojenia neprídu

Trnavský samosprávny kraj zabezpečí autobusové linky z Bratislavy do Gabčíkova, do Blatnej na Ostrove (okres Dunajská Streda) a autobusovú linku z hlavného mesta do Chtelnice v okrese Piešťany po 1. septembri.

V súčasnosti tieto spojenia zabezpečuje bratislavská župa, ktorá sa však rozhodla od septembra niektoré už ďalej nezabezpečovať.

Ľudia o linky neprijdú

„Od septembra sa postaráme o to, aby ľudia neprišli o niektoré autobusové linky do Gabčíkova, Blatnej na Ostrove a do Chtelnice. Aj v súvislosti so začiatkom školského roka vyčleníme finančné prostriedky na vykrytie týchto autobusových spojení,“ informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Trnavská župa na vlastné náklady prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu pokryje časť linky Bratislava – Chtelnica. Došlo tiež k dohode s Bratislavskou župou, že tá povedie v pracovné dni spoje nielen po obec Doľany, ako plánovala, ale až po Horné Orešany v Trnavskom kraji.

Linky zabezpečí Trnavský kraj

Linky Bratislava – Gabčíkovo a Bratislava – Blatná na Ostrove nebudú po rokovaniach s Bratislavským samosprávnym krajom úplne zrušené, ale od 1. septembra do polovice decembra ich prevádzku na svojom území bude finančne zabezpečovať Trnavský samosprávny kraj. Podľa jeho hovorcu Jaroslava Vaceka na tieto účely vyčlení zo svojho rozpočtu 120-tisíc eur.

„Aj vzhľadom na tieto opatrenia odporúčame cestujúcim, aby si skontrolovali po 1. septembri cestovné poriadky svojich liniek a vyhli sa tak možným nepríjemnostiam,“ dodal Vacek.