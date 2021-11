Bratislavský kraj si za veľký výpadok spojov bude uplatňovať sankcie v plnej výške

Za rozsiahly výpadok spojov pri štarte nového dopravcu Arriva v regionálnej autobusovej doprave si bude Bratislavský samosprávny kraj (BSK) uplatňovať sankcie v plnej výške podľa zmluvy.

Cestujúcim to pre vzniknuté problémy pri ceste napríklad do práce a školy, ako aj domov nepomôže, no kraj tvrdí, že náhradnú dopravu za nevypravené spoje nemôže zabezpečiť.

BSK je objednávateľ

„Bratislavský samosprávny kraj nie je prevádzkovateľ, ale objednávateľ. Nemôže teda autobusovú dopravu zabezpečiť nijako inak ako verejným obstarávaním,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a propagácie BSK Michal Feik s tým, že to je podľa zmluvy povinnosťou spoločnosti Arriva.

Tá uspela vo verejnej súťaži trvajúcej od apríla minulého roka do septembra tohto roka. „Aj napriek tomu, že Bratislavský samosprávny kraj nie je prevádzkovateľom, ale objednávateľom, župný tím robí maximum pre to, aby situáciu pomohol vyriešiť,“ ubezpečil Feik.

Nedostatok vodičov

Dôvodom problémov nového regionálneho dopravcu pri zabezpečení autobusových spojov podľa cestovných poriadkov je nedostatok vodičov.

Arriva tiež mala krátky čas na začiatok prevádzky prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji, zmluvu totiž podpísala až v októbri, zhruba mesiac pred uplynutím pôsobnosti bývalého dopravcu Slovak Lines.