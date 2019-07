Bratislavský magistrát vybuduje viacero záchytných parkovísk, Staré Mesto spustí jedno už na jeseň

Magistrát hlavného mesta Bratislava má v pláne vybudovať hneď niekoľko záchytných parkovísk. Niektoré by mali byť sústredené v okrajových mestských častiach, iné mimo Bratislavy. Takýmto spôsobom chce mesto motivovať ľudí, aby presadli z áut do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy.

Bratislavský magistrát informoval, že plánuje vybudovať záchytné parkoviská na viacerých miestach. Príprava dopravnej infraštruktúry, ktorej cieľom je nielen budovanie záchytných parkovísk, ale aj zlepšenie MHD je súčasťou projektu novej parkovacej politiky v hlavnom meste.

Cieľom je efektívnejšie využitie MHD

Mesto avizovalo, že by malo vzniknúť 12 záchytných parkovísk mimo Bratislavy a ďalšie parkoviská v okrajových častiach mesta. Tie by mali pokryť každý smer do Bratislavy, teda zo smeru Komárno, Senec, Trnava, Pezinok a Malacky. Na takomto postupe sa dohodlo a návrh schválilo mestské zastupiteľstvo ešte koncom minulého mesiaca, kedy sa odhlasovali aj pravidlá férového parkovania.

Hlavnou myšlienkou budovania parkovísk na okraji hlavného mesta paradoxne nie je prioritne odľahčenie dopravy, ale deľba práce medzi známe druhy dopravy. Mesto chce docieliť, aby tak viac ľudí začalo využívať aj iné druhy dopravy, ako len individuálnu automobilovú dopravu.

„Mení sa základná paradigma mesta a pohľad na dopravu – nehovoríme o tom, koľko áut by malo prejsť územím alebo križovatkou, hovoríme o ľuďoch a ich počtoch. Tieto počty sa následne prerozdeľujú medzi jednotlivé druhy dopravy,“ uviedol hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.

Mesto pripravilo viacero zmien

Mesto tiež informovalo, že už dnes má pripravené viaceré projekty na 22 km nových buspruhov, 39 križovatiek s prioritou MHD, na 8 expresných liniek MHD a na 4 expresné linky regionálnej dopravy.

Vedenie mesta rozbehlo aj viacero projektov na predĺženie električkových radiál – Ružinovskej a Dúbravskej a preverenie trate do Podunajských Biskupíc. Magistrát tiež počíta s dobudovaním električkovej trate v zóne Chalupkova.

Štúdie ukážu koľko to bude mesto stáť

Mesto aktuálne pracuje na lokalitách Rača, Petržalka, Podunajské Biskupice. „Sme vo fáze prípravy na obstarávanie štúdií alebo projektovej dokumentácie, výstavbu je ťažké odhadovať, aj vzhľadom na súvisiace procesy, ktoré samotnej výstavbe musia predchádzať,“ reagoval hovorca magistrátu Peter Bubla na otázku, kedy by sa výstavbou mohlo začať.

Aký objem finančných prostriedkov sa vyčlení na vybudovanie parkovísk, sa momentálne nedá odhadnúť. Všetko bude závisieť od konkrétnych projektov. Hovorca mesta uviedol, že presnejšie čísla budú známe až po vypracovaní štúdií.

Kapacitne by mali mať tieto parkoviská minimálne 200 parkovacím miest. Bubla však upozornil, že veľkosť týchto parkovísk bude závisieť aj od danej lokality.

Dobrá správa pre cyklistov

V rámci projektu chce mesto taktiež uľahčiť život aj samotným cyklistom, ktorý sa stretávajú podobne ako vodiči áut, s problémom umiestnenia svojho bicykla. Mesto sľúbilo, že po meste rozmiestni viac stojanov ako bolo bežné.

„Štandardne býva do verejného priestranstva na území Bratislavy umiestnených 100 cyklostojanov ročne s tým, že tohto roku chceme tento počet o niečo navýšiť,“ uviedol hovorca. Mesto pripravuje pre cyklistov aj moderné kryté stojany. Tu zvažuje ich spoplatnenie.

Oproti PKO bude záchytné parkovisko už na jeseň

V mestskej časti Staré Mesto pribudne záchytné parkovisko na nábreží arm. generála L. Svobodu. Ide o prázdnu plochu, ktorá sa už dnes používa ako improvizované parkovisko. Pôvodne sa rátalo s tým, že táto plocha o rozlohe 1440 m2 bude slúžiť ako odstavisko pre odtiahnuté autá.

Vedenie MČ však tento zámer prehodnotilo a rozhodlo sa vybudovať nové oficiálne parkovisko. Toto rozhodnutie prišlo v čase, kedy Bratislavčania bojujú o každé parkovacie miesto, uvádza sa na stránke mestskej časti Staré Mesto.

„Projekt už schválil Krajský dopravný inšpektorát aj magistrát a prešiel aj komisiami miestneho zastupiteľstva,“ informoval Pavol Majer, šéf predstavenstva Technických služieb Starého Mesta (TSSM).

Pôjde o plne automatizované parkovisko, kde bude možné platiť jedine bezhotovostným platobným spôsobom ale prostredníctvom aplikácie ParkDots. Táto aplikácia bude zároveň informovať o počte voľných parkovacích miest. Používateľ sa tak môže uistiť, že nájde voľné miesto.

Staré Mesto chce parkovisko sprevádzkovať ihneď po letných prázdninách. Kapacita parkoviska bude mať 49 parkovacích miest. Mestská časť upozorňuje, že parkovisko nebude strážené, ale bude počas celého dňa napojené na dispečing.

Cena za hodinu státia by nemala presiahnuť 1 euro. Pri celodennom parkovaní sa bude sadzba pravdepodobne znižovať, uvádza sa na stránke MČ. Staromešťania by mohli byť zvýhodnení napríklad v rámci nočného parkovania.