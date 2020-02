Bratislavu čaká úplná uzávierka výjazdovej vetvy z Bajkalskej ulice na Prístavný most

Hlavné mesto čaká úplná uzávierka výjazdovej vetvy z Bajkalskej ulice na Prístavný most (diaľnica D1). Uzávierka bude od 16. februára od 20:00 do 24. februára do 04:00. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.

V uvedenom úseku budú robiť rekonštrukciu pre potreby výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Obchádzková trasa pre vodičov idúcich od Slovnaftu na diaľnicu D1 v smere Brno – Viedeň bude vedená po Gagarinovej ulici (cesta I/63).

Obchádzková trasa pre vodičov idúcich z Bajkalskej ulice na D1 smer Brno – Viedeň bude prenosným dopravným značením vedená po Gagarinovej ulici (cesta I/63), prípadne cez Prievozskú ulicu na most Apollo a Einsteinovu (cesta I/2).

Obchádzková trasa pre vodičov idúcich z centra mesta na Bajkalskú ulicu a diaľnicu D1 smer Brno/Viedeň bude prenosným dopravným značením vedená po Gagarinovej ulici ceste (I/61) a následne na diaľnicu D1 smer Brno/Viedeň.

Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením. Polícia vodičov žiada, aby sa pri prejazde uvedenými úsekmi zvýšili pozornosť a dodržiavali dopravné značenie, dodala Mihalíková.