Bratislavu zasiahlo husté sneženie, linky na Dlhé Diely a Kolibu už premávajú a nariadili posyp

aktualizované 29. januára, 11:11

Spoje bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Dlhé Diely už premávajú od 9:45. Premávku trolejbusov obnovili už aj na Kolibu, a to od 10:10. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca Magistrátu Bratislavy Peter Bubla, hlavné mesto vydalo o polnoci príkaz na preventívny posyp. Od 9:00 vydali pokyn na celomestský posyp s nasadením všetkej techniky vrátane ručných pracovníkov.

„Situáciu neustále monitorujeme a reagujeme na ňu,“ uviedol Bubla. Do terénu mesto vyslalo 44 sypačov nad štyri tony, 16 sypačov do štyroch ton, 22 dodávok do 3,5 tony a stovku ručných pracovníkov. Do čistenia chodníkov zapojili všetky kapacity komunálneho podniku a mestských častí.

Pre husté ranné sneženie nepremávali niektoré linky MHD v hlavnom meste SR. „Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nepremávajú trolejbusové linky od približne 9:20 na Kramáre, Dlhé diely a na Kolibu,“ spresnila hovorkyňa. Spoje mestskej hromadnej dopravy v Bratislave meškali od 10 do 30 minút. Výluky sa týkali aj Mudroňovej ulice.